Pronostic Espanyol FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone sacré champion dans le derby face à l’Espanyol

Ce derby entre l’Espanyol et le FC Barcelone met aux prises deux formations avec des objectifs bien différents dans cette fin de saison. En effet, l’Espanyol lutte pour ne pas descendre tandis que le Barca pourrait être couronné champion ce week-end. L’équipe dirigée par Luis Garcia est actuellement avant-dernière de Liga avec 3 points de retard sur le 1er non relégable, le FC Valence. Au niveau de la dynamique, l’Espanyol est dans un passage très compliqué puisqu’il n’a remporté qu’un seul match lors des 10 dernières journées. Lors de ce passage, les partenaires de Sergi Darder ont seulement pris des points à 2 reprises lors de leur victoire face à Getafe (1-0) et avec un nul contre Cadix (0-0). Le week-end dernier, l’Espanyol est retombé dans ses travers en s’inclinant contre le FC Séville (3-2).

En face, le FC Barcelone espère décrocher un titre de champion dès ce week-end. En effet, les partenaires de Pedri seraient assurés de l’être en cas de victoire dans ce derby ou si le Real et l’Atletico ne gagnaient pas lors de cette même journée. En reconstruction depuis quelques saisons, le club catalan avait misé sur Xavi pour relancer cette institution. L’ancien milieu de terrain va permettre à son club de cœur de retrouver les sommets. La prochaine étape sera de réinstaller le Barca parmi les meilleures équipes européennes. En championnat, la formation barcelonaise a été la plus consistante et va être logiquement récompensé. Après avoir connu un faux-pas contre le Rayo Vallecano (2-1), les Barcelonais se sont repris lors des deux dernières journées en dominant le Betis Séville (4-0) et Osasuna (1-0). La bonne nouvelle dans cette dernière ligne droite vient du retour d’Ousmane Dembélé, considéré par son entraîneur comme le meilleur joueur en 1 contre 1. Le Français devrait épauler Lewandowski (19 buts) sur le front de l’attaque. A quelques journées de la fin, la légende Sergio Busquets a annoncé qu’il quittait le club. Déterminé à décrocher la Liga, le Barca devrait s’imposer dans le derby et enfoncer son voisin.

