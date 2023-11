Pronostic Equateur Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

L’Equateur prend le meilleur sur le Chili

L’Equateur avait réussi à se qualifier pour le dernier Mondial au Qatar, où malgré de bonnes prestations, il n’avait pas réussi à sortir de la phase de groupe. La Tri a mal débuté ces éliminatoires en s’inclinant face aux champions du monde argentins, mais elle est invaincue depuis. En effet, l’Equateur s’est de suite repris en dominant successivement l’Uruguay (2-1) et la Bolivie (1-2). Lors des deux dernières rencontres, les Equatoriens ont signé deux matchs nuls face à la Colombie (0-0) et le Venezuela (0-0). A noter que l’Equateur se retrouve en 6e position au classement mais a été sanctionné de 3 points. Pour ce rassemblement, la Tri est privée de son capitaine et meilleur buteur Enner Valencia mais peut s’appuyer notamment sur les Caicedo, Paez ou Hincapie.

En face, le Chili occupe actuellement la plus mauvaise place, celle de 8e. En effet, il s’agit de la première place non qualificative pour le Mondial. Après avoir connu de très belles heures, la Roja est dans le dur lors des dernières saisons et l’emblématique Alexis Sanchez vient de pousser un coup de gueule contre la fédération et les conditions dans laquelle les joueurs chiliens se retrouvent à domicile. Lors de ces éliminatoires, les Chiliens se sont seulement imposés lors de la réception du Pérou (2-0), dernier de cette poule. Lors des autres rencontres, la Roja s’est inclinée contre l’Uruguay et le Venezuela, pour deux matchs nuls face à la Colombie et le week-end dernier à domicile contre le Paraguay (0-0). A domicile, l’Equateur pourrait trouver la faille face à un Chili marquant trop peu de buts (3 en 5 rencontres), et ainsi conforter sa place parmi les qualifiables.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

