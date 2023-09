Pronostic Écosse Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Une nouvelle déroute pour la Roumanie ?

Malgré sa 5e place au classement mondial, l’Écosse risque fort de ne pas se qualifier pour les quarts de finale dans cette Coupe du monde 2023. Contraint de réaliser un exploit, le XV du Chardon a chuté dès son entrée en lice face à l’Afrique du Sud (3-18). Après cet échec, les coéquipiers de Darcy Graham étaient dans l’obligation de faire le travail face à 2 adversaires plus abordables. Ils ont ainsi fait respecter la hiérarchie contre les Tonga le week-end dernier (45-17) et devraient en faire de même face à la Roumanie ce samedi soir. En cas de succès, l’Écosse pourra encore croire en la qualification, mais la tâche sera évidemment très compliquée contre l’Irlande le week-end prochain.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

De son côté, la Roumanie n’est tout simplement pas au niveau dans ce Mondial. A l’image de la Namibie dans le groupe A, la sélection essuie de lourds revers jusqu’à maintenant. Les coéquipiers du 2e ligne Motoc ont été sèchement battus par l’Irlande (8-82) et l’Afrique du Sud (0-76). Ils s’attendent à disputer une nouvelle rencontre très compliquée contre l’Écosse ce samedi soir. Le XV du Chardon a les atouts pour s’imposer très largement et pourra notamment compter sur son prolifique ailier Darcy Graham qui a déjà marqué un essai face aux Tonga le week-end dernier et aura à cœur de gonfler ses statistiques face à la défense poreuse de la Roumanie.

► Le pari « Victoire Écosse de 56 points ou plus » est coté à 1,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 212€ (127€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Graham marque 2 essais ou plus » est coté à 1,65 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 225€ (140€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Ecosse Roumanie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Ecosse Roumanie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Clermont réduit le PSG au silence