Pronostic Dunkerque Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque et le Paris FC en danger

Dunkerque a rapidement retrouvé la Ligue 2 après avoir passé seulement une année en National, décrochant la montée lors de l’ultime journée du championnat. La transition avec le retour en Ligue 2 est compliquée, puisque Dunkerque fut la première formation à changer d’entraîneur à la suite des résultats décevants de l’équipe. Avec seulement 6 points pris, Chabbert a été remercié pour être remplacé par le Portugais Castro. Le nouvel arrivé fait face à un challenge compliqué, puisque malgré des progrès dans le jeu, sa formation reste sur 3 revers face à Quevilly Rouen (0-1), St-Étienne (2-0) et lors de la dernière journée contre l’autre promu Concarneau (4-3). Lors de cette rencontre, Dunkerque a mené à plusieurs reprises, mais a craqué au bout du temps additionnel. À la suite de ce revers, le club nordiste se retrouve à la dernière place du classement.

En face, le Paris FC a longtemps été l’une des têtes d’affiche de la Ligue 2, avec ce désir d’avoir un second club parisien dans l’élite du foot français. À plusieurs reprises, le PFC s’est mêlé vainement à la course aux play-off. L’an passé, le club francilien a terminé dans le ventre mou du championnat. Lors de l’intersaison, les dirigeants se sont faits plutôt discrets concernant les objectifs du club, certainement conscients de la qualité de leur effectif. En effet, après 10 journées, le PFC se retrouve dans la zone de relégation avec 1 seul point d’avance sur le dernier qui n’est autre que Dunkerque. Depuis l’entame de saison, le Paris FC a seulement décroché deux victoires à domicile face à Concarneau et Amiens, pour un famélique point pris loin de ses bases à Annecy. Avant la trêve, le club s’est incliné à domicile face à Auxerre (0-2). Cette formation peut pourtant compter d’excellents éléments comme Lopez, Gory, Hamel, Kebbal, Mandouki ou Kolodziejczak. Dans cette affiche entre équipes en difficulté, l’enjeu pourrait prendre le dessus et les 2 formations se neutraliser dans une rencontre avec peu de buts (seulement 9 buts marqués sur les 10 premières journées respectivement par Dunkerque et le Paris FC.

