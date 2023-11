Pronostic Dortmund Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Dortmund bat encore Newcastle ?

Battu lors de la 1re journée de Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain (2-0) et ayant concédé le nul à la maison contre le Milan AC (0-0), le Borussia Dortmund s’est depuis repris en dominant Newcastle (0-1) à St James Park. A la suite de ce succès, le club allemand s’est installé en 2e position du groupe derrière le PSG. Ce mardi, le BVB aura à cœur d’enchaîner pour se placer idéalement avant les chocs à venir contre Milan et le PSG. En championnat, les hommes de Terzic viennent d’être surclassés devant leur public par le Bayern (0-4) dans le traditionnel Klassiker. Dortmund accuse désormais 7 points de retard sur le leader, le Bayer Leverkusen, et 5 sur le Bayern. La bonne nouvelle pour le Borussia est qu’il a réussi à conserver sa place dans le Top 4, avec 1 point de plus que Leipzig. Pour affronter Newcastle, Terzic devrait aligner son meilleur XI avec les Fullkrug (2 buts en Bundesliga) ou Malen (3 buts).

En face, Newcastle a connu un parcours opposé au BVB. En effet, les Magpies ont commencé par un nul contre le Milan AC (0-0) à San Siro avant d’humilier le PSG (4-0) à St James Park. Finalement, la progression des Toons s’est stoppée lors du match aller avec le revers face à Dortmund (1-0). Avec 4 points, Newcastle est en 2e position du groupe à égalité avec Dortmund. Sur la scène nationale, les Anglais se trouvent actuellement en 6e position avec 4 points de retard sur le Top 4. Après avoir été tenu en échec par Wolverhampton (2-2), les Magpies se sont repris le week-end dernier lors d’un duel entre participants en Ligue des Champions face à Arsenal (1-0), sur une réalisation de Gordon. En Carabao Cup, la bande à Eddie Howe a récemment brillé en sortant consécutivement les 2 Manchester, City et United. Pour cette affiche, Newcastle ne devrait pas pouvoir compter sur les Isak, Barnes, Botman, blessés tandis que Tonali est suspendu. A domicile où il était invaincu cette saison avant sa défaite face au Bayern, Dortmund devrait vouloir se racheter après sa cuisante défaite lors du Klassiker en prenant le dessus sur Newcastle qu’il a déjà battu en Angleterre.

