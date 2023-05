Pronostic Dijon Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon enchaîne face à Amiens

Annoncé comme l’un des possibles candidats à la montée, Dijon est passé à côté de sa saison. Dans cette dernière ligne droite, le club bourguignon doit sauver les meubles, car il est actuellement en position de relégable. Pour réussir cette mission, les dirigeants dijonnais ont décidé de se séparer d’Omar Daf pour introniser Pascal Dupraz, qui se considère comme un faiseur de miracles. L’ancien coach de Sainté ou Toulouse réussit en tout cas des débuts remarqués en Bourgogne, puisque sa formation est invaincue lors des 5 dernières journées. Lors de ce passage, les Dijonnais ont décroché une victoire importante à domicile face à Rodez (1-0) avant d’être accroché par Quevilly Rouen (2-2) et sur leur pelouse par Bastia (1-1). Ensuite, le DFCO a réussi une très jolie opération en s’imposant à Sochaux (0-2) qui jouait la montée en Ligue 1. Le week-end dernier, la bande de Dupraz avait l’opportunité de sortir de la zone rouge avec un déplacement chez un concurrent direct, Annecy. Dans une fin de match complètement folle, les Dijonnais sont parvenus à limiter la casse en égalisant en toute fin de rencontre sur une superbe frappe de Soumaré qui permet au DFCO de garder ses espoirs de maintien (1-1).

Bien parti, Amiens a plus de mal lors de cette deuxième partie de saison. Cette baisse de régime a provoqué le licenciement de Philippe Hinschberger et la nomination d’un trio articulé autour de Patrice Descamps. Dernièrement, la formation picarde a décroché des points importants avec un nul en Corse face à Bastia (1-1) et surtout une victoire à domicile sur Sochaux (1-0) le week-end dernier. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le tout jeune Ilenikhena (16 ans) a offert 3 points précieux à sa formation. En effet, Amiens se retrouve désormais en 12e position avec 7 points de plus que le 1er relégable, Laval. Avec seulement 4 matchs à disputer, les Amiénois sont quasiment assurés de conserver leur place en Ligue 2. Bien mieux depuis l’arrivée de Pascal Dupraz, Dijon devrait pouvoir remporter ce match très important pour lui face à Amiens.

