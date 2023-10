Pronostic Crystal Palace Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham poursuit sa belle série face à Crystal Palace

En ouverture de la 10e journée de Premier League, le leader Tottenham se déplace sur la pelouse de Crystal Palace. Les hommes de Roy Hodgson sont calés en milieu de tableau à la 11e place, avec 8 points d’avance sur le premier relégable. L’équipe londonienne se montre irrégulière, incapable de remporter deux matchs de rang. Avant la trêve internationale, les Eagles ont réalisé un petit exploit en dominant Manchester United à Old Trafford (0-1). Par la suite, les partenaires de l’international Marc Guéhi ont obtenu un nul contre Nottingham (0-0). Après ce match sans vainqueur, Palace a subi une déculottée contre Newcastle (4-0) le week-end dernier. Blessé avec les espoirs français cet été, Olise n’a toujours pas repris avec son club. Cette absence est préjudiciable, car le Tricolore fut le meilleur joueur de son équipe la saison dernière. En son absence, deux autres Tricolores, Mateta et Edouard, sont en charge de l’animation offensive.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

Les supporters de Tottenham ne parlent plus que d’une personne, Ange Postecoglou. L’Australien semble avoir pris la place de Harry Kane dans le cœur des fans londoniens. Il faut avouer que peu d’observateurs auraient imaginé un tel début de Tottenham. Privé de Kane parti au Bayern et de Lloris, écarté, le club du nord de Londres est toujours invaincu et se trouve même en tête du classement devant Manchester City. Sur leur passage, les Spurs ont notamment battu Liverpool et Manchester United pour un nul obtenu sur la pelouse d’Arsenal. Si les résultats sont bons, le jeu proposé l’est également. Un vent de fraîcheur plane sur Tottenham qui pratique un jeu tourné vers l’attaque, au grand bonheur de Son, Maddison, Richarlison ou Kulusevski. Les deux premiers se sont mis en évidence le week-end dernier lors de la victoire contre Fulham (2-0). Désormais numéro 9 depuis le départ de Kane, le Sud-Coréen a marqué 7 buts en 9 matchs de PL. Ce vendredi, Tottenham veut poursuivre sur cette très belle série en prenant le dessus sur Palace.

► Le pari « victoire Tottenham » est coté à 1,71 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 231€ (146€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Son buteur » est coté à 2,30 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 281€ (196€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Crystal Palace – Tottenham :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Crystal Palace Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La cérémonie de couronnement de Charles III retransmise par Tottenham samedi