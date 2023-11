Pronostic Copenhague Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester United se relance contre Copenhague

Dans ce groupe A de la Ligue des Champions, le Bayern semble intouchable. En revanche, les trois autres formations que sont Galatasaray, Manchester United et Copenhague conservent leurs chances d’accrocher la 2e place. L’équipe danoise a certainement laissé filer deux points lors de la 1ère journée en étant tenu en échec par Galatasaray à Istanbul (2-2) alors qu’elle avait mené de 2 buts. Ensuite, les partenaires de l’ancien Bordelais Lerager ont affiché un visage intéressant contre le Bayern mais ont payé cash leurs erreurs défensives (1-2). Finalement, Copenhague peut encore nourrir de gros regrets puisqu’il a encaissé il y a 15 jours un revers à Manchester United (1-0) alors qu’il avait eu l’opportunité d’égaliser dans le temps additionnel sur penalty. Ce mercredi, la formation danoise espère avoir plus d’efficacité pour se relancer dans ce groupe. Après avoir connu un passage plus compliqué sur la scène nationale, Copenhague a redressé la barre lors des dernières semaines avec 3 victoires de rang qui lui ont permis de reprendre la tête du classement.

De son côté, Manchester United a vécu une belle saison pour la première année d’Erik Ten Hag mais rencontre nettement plus de difficultés lors de cet exercice. En effet, les Red Devils occupent seulement la 8e place du classement avec 6 points de retard sur Arsenal, 4e. Le week-end dernier, les partenaires de Maguire se sont difficilement imposés contre Fulham (0-1) grâce à un but dans le temps additionnel de Bruno Fernandes, après deux défaites consécutives face à Man City (championnat) et Newcastle (EFL Cup). Dans cette période délicate, Man U arrive à arracher quelques victoires face à des équipes à sa portée comme ce fut le cas contre la lanterne rouge, Sheffield ou donc contre Copenhague en Ligue des Champions. Grâce à sa victoire face au club danois, United s’est replacé dans la course aux 8es de C1 en revenant à la 3e place du groupe. Lors des 2 premières rencontres, les Anglais s’étaient inclinés contre le Bayern et face à Galatasaray. Dans la grisaille de Manchester, Hojlund s’en sort pas mal, tout cas en Ligue des Champions où il a marqué 3 buts. De son côté, Marcus Rashford est bien loin du niveau qui était le sien l’an passé. Blessé avant le match à Fulham, l’attaquant international anglais pourrait faire son retour. Man U a été vainqueur à l’aller, son expérience européenne devrait leur permettre de s’imposer de nouveau.

