Pronostic Concarneau Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy ramène un résultat de Concarneau

Auteur d’une saison incroyable en National, où tout s’est joué lors de l’ultime journée, Concarneau a obtenu une montée historique en Ligue 2. Pour ses débuts, le club breton a été tout proche de s’imposer face à Bastia (0-0), mais Placide en avait décidé autrement en sortant le penalty d’El Khoumisti. Depuis cette occasion manquée, Concarneau souffre et vient d’enregistrer une troisième défaite de rang. En effet, les Bretons se sont successivement inclinés face à Bordeaux (1-0), Caen (0-2) et surtout contre le Paris FC (3-0) le week-end dernier. Dernier de Ligue 2, Concarneau possède l’une des pires défenses et n’a surtout toujours pas trouvé le chemin des filets après 4 journées.

En face, Annecy a vécu un été riche en émotions. Victime collatérale des incidents du Bordeaux – Rodez de la dernière journée, le club haut-savoyard a lutté pour pouvoir conserver sa place en Ligue 2. Finalement, les hommes de Laurent Guyot ont profité d’un coup du sort avec la relégation administrative de Sochaux. Avec une préparation marquée par ces incertitudes, Annecy s’est laissé manger par les émotions lors de la réception de Guingamp (1-4). Depuis ce revers, le club haut-savoyard s’est repris avec un nul face à Angers (0-0) et surtout en s’imposant largement contre Dunkerque (3-0). En clôture de la dernière journée, Annecy a été tenu en échec par l’AS Saint-Étienne (1-1). Lors de cette rencontre, le portier titulaire Escalles a commis une faute sanctionnée d’un penalty. Blessé sur cette action, le gardien a été remplacé par Callens qui s’est signalé en sortant le tir de Sissoko, reprenant son rôle de sauveur endossé lors de l’épopée de la saison passée en Coupe de France. Sur sa lancée, Annecy devrait accrocher au moins un nul face à une formation de Concarneau qui n’a toujours pas marqué le moindre but.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

