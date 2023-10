Pronostic Colombie Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

Un Colombie – Uruguay cadenassé

La Colombie reste sur un échec puisqu’elle n’est pas parvenue à se qualifier pour le dernier Mondial. Suite à cette contre-performance, la fédération colombienne a misé sur Nestor Lorenzo, méconnu chez nous. Le technicien argentin et ancien joueur de Bari a su relancer les Cafeteros puisque la Colombie est invaincue depuis qu’il a pris en main l’équipe. En effet, la sélection colombienne a disputé 10 rencontres pour 7 victoires et 3 matchs nuls. Lors de ce passage, les Colombiens ont signé de belles victoires face à l’Allemagne (0-2) et le Japon (1-2) en amical. Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, la Colombie a signé un succès à domicile face au Venezuela (1-0) grâce à Rafael Borré, désormais au Werder Brême, en prêt de l’Eintracht Francfort. Ensuite, les Cafeteros ont ramené un point de son déplacement au Chili (0-0). Solide avec deux matchs sans avoir encaissé de but, la Colombie veut confirmer son regain de forme face à l’Uruguay. Lorenzo a convoqué les James Rodriguez, Luis Diaz, Borré, Barrios, Sanchez ou Uribe, mais ne peut pas compter sur les Mina, Cuadrado, ou Lerma qui sont tous blessés.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Uruguay a également changé de cap avec l’intronisation de Marcelo Bielsa. Le sélectionneur argentin est arrivé suite au Mondial 2022 décevant avec une élimination dès la phase de poule. Bien partie avec son nouvel entraîneur, la Celeste a bien lancé les éliminatoires pour le Mondial 2026 en s’imposant face au Chili (3-1) avant de connaitre un faux-pas face à l’Equateur (2-1). L’Uruguay a décidé de s’appuyer sur une nouvelle génération avec les Nunez, Ugarte, Valverde, ou Pellistri. Lors des dernières saisons, la Celeste s’appuyait sur les Suarez, Cavani, Godin ou Muslera qui tournaient autour des 35 ans. La sélection mise en place par Bielsa compte un seul joueur de 30 ans et plus. Au niveau des absents, la sélection uruguayenne ne peut pas compter sur les Betancur ou Araujo, blessés. Au vu de ses deux premiers matchs sans encaisser de but, la Colombie pourrait de nouveau s’imposer à domicile face à une Uruguay battue en déplacement, lors d’un match cadenassé avec moins de 3 buts.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,52 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « victoire Colombie » est coté à 1,88 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Colombie – Uruguay :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Colombie Uruguay encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Mondial 2030 : l'hypocrisie n'a pas de frontière