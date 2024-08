Pronostic Clermont Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont se remet dans le bain face à Pau

Après 3 saisons en Ligue 1, Clermont a été relégué en Ligue 2. Le club auvergnat a réussi de beaux moments dans l’élite du football français mais a manqué de moyens pour pouvoir durer. Grand artisan de cette réussite, Pascal Gastien a changé de rôle dans l’organigramme clermontois et a été remplacé par Sébastien Bichard sur le banc. Lors de la préparation, les Clermontois n’ont pas remporté le moindre match avec 3 nuls face à St Etienne, Le Havre et Annecy, pour 2 revers contre le Paris FC et Rodez. Avec la relégation, l’effectif a énormément changé puisque les Kyei, Nicholson, Allevinah ont quitté le club. Au rayon des arrivées, la formation auvergnate a fait venir notamment les Bassouamina, Saivet, Douane, ou Da Silva.

