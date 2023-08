Pronostic Clermont Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont sûr de ses forces face à Monaco

Clermont va disputer sa 3e saison consécutive en Ligue 1, alors que nombre d’observateurs imaginaient le club descendre en Ligue 2. Dans un dernier exercice avec 4 relégations, la formation auvergnate est partie pied au plancher pour prendre ses distances sur la zone de relégation. Solide tout au long de la saison, le club clermontois a même fini en 8e position avec un coup d’éclat lors de la dernière journée en s’imposant au Parc des Princes (2-3) pour le dernier match de Messi en France. Souvent obligé de vendre ses meilleurs éléments, Clermont a seulement vu Khaoui rejoindre un club des Emirats Arabes Unis. La cellule de recrutement auvergnate a été particulièrement active en attirant rapidement l’ancien Niçois Andy Pelmard (FC Bâle), le prometteur Keita (OL), le défenseur Armougom (Sochaux) et surtout l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2, Bilal Bouttoba (Niort). Auteur d’une préparation solide avec un seul revers face à Saint-Etienne, la bande à Gastien est au point physiquement pour prendre des points rapidement face à des équipes qui sont toujours en phase de reprise.

De son côté, l’AS Monaco est l’une des grosses inconnues de la saison de Ligue 1. Auteur d’une deuxième partie décevante, le club du Rocher a fini en 6e position, hors des places européennes. Ce bilan insatisfaisant a poussé les dirigeants à miser sur un nouvel entraineur Adi Hütter, passé par l’Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach. Peu actif sur le marché des transferts, l’ASM a perdu Axel Disasi (Chelsea) tandis que le décrié Nübel est retourné au Bayern. Au rayon des arrivées poste pour poste, le club a attiré le portier de Salzbourg Köhn et a profité de la relégation de Southampton pour faire venir Salisu. En revanche, ce dernier est forfait ce week-end comme l’attaquant suisse Embolo, victime d’une rupture des ligaments croisés. De plus, Ben Yedder (meilleur buteur monégasque la saison passée avec 18 buts) a été mis en examen jeudi. La préparation de l’ASM laisse penser que le club devrait évoluer dans 3-4-2-1 avec Ciao Henrique et Vanderson dans les rôles de piston. Peu loquace sur les objectifs du club, les dirigeants monégasques attendent certainement de voir comment se passe le début de saison de leur équipe. En confiance après avoir réussi un bon exercice et sûr de ses forces après un bel été (bons matchs amicaux et un seul titulaire perdu au mercato), Clermont pourrait accrocher un nul face à l’AS Monaco.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

