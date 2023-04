Pronostic Clermont Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont enchaîne contre Angers

Dans cette saison avec 4 relégations, Clermont avec l’un des plus petits budgets de la Ligue 1 faisait partie de ces équipes menacées par la descente. La formation auvergnate s‘est montrée irrégulière tout au long de l’exercice, enchaînant temps forts et temps faibles. Occupant la 11e place avec 40 points (14 unités d’avance sur le 1er relégable), le club auvergnat devrait selon toute vraisemblance conserver sa place en L1 et est d’ailleurs dans l’une de ses bonnes périodes. Après avoir arraché la victoire dans les arrêts de jeu face à Ajaccio (2-1) au Montpied, la bande à Gastien a enchaîné en dominant Troyes (0-2), un autre concurrent direct, dans l’Aube. Bousculé en début de match, le club clermontois a ensuite fait la différence par Gastien et Cham (co-meilleur buteur clermontois avec 5 buts comme Kyei), qui ont offert 3 points précieux à leur équipe. Certainement soulagé d’avoir obtenu son maintien, Clermont peut se faire plaisir lors de ses derniers matchs et va vouloir finir sur une bonne note.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Angers est quasiment condamné à descendre puisque les Angevins accusent déjà 14 points de retard sur le premier non relégable, Brest. Le week-end dernier, le SCO a réalisé un petit exploit en s’imposant face à Lille (1-0). Ce succès est seulement le troisième obtenu cette saison et surtout le 1er depuis le mois de septembre. Lors de son match face au LOSC, Angers peut remercier Bernardoni qui a multiplié les arrêts avant de voir son équipe faire la différence en toute fin de rencontre par Sabanovic. Ce succès ne change pas grand-chose mais a redonné de la confiance aux Angevins dans cet exercice galère. En déplacement, le SCO est sur une très mauvaise série avec 9 défaites et un nul lors des 10 derniers matchs loin de leur base. Devant son public, Clermont devrait enchainer une 3e victoire de rang face à Angers.

► Le pari « Victoire Clermont » est coté à 1,82 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 182€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Kyei ou Cham Saracevic buteur » est coté à 1,69 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 169€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Clermont – Angers avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Clermont Angers encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Gambardella : Une finale AS Monaco-Clermont Foot au Stade de France !