Pronostic Chelsea Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea – Liverpool : un choc sans saveur et sans vainqueur ?

Victorieux de la Ligue des champions et de la Premier League ces dernières années, Chelsea et Liverpool sont les 2 grandes déceptions anglaises de cette saison. En effet, la formation londonienne se trouve en 11e position avec 12 points de retard sur le top 4 et semble désormais tout miser sur la Ligue des champions, où les Blues affronteront le champion en titre, le Real Madrid. Cet été, le club a connu des changements importants avec l’arrivée de l’Américain Boelhy à la tête du club. Ce dernier n’a pas mis longtemps à se signaler avec le licenciement de Thomas Tuchel. Arrivé pour lui succéder, Graham Potter vient de subir le même sort à la suite du nouveau revers concédé à domicile samedi face à Aston Villa (0-2). Le technicien anglais paye certainement les investissements consentis lors du dernier mercato et les non-progrès de l’équipe. Lors du marché des transferts hivernal, Chelsea a dépensé sans compter pour attirer notamment João Felix, Badiashile, Madueke, Mudryk ou le champion du monde Enzo Fernandez. Malgré tous ces apports, Chelsea n’y arrive pas en championnat. Avant sa défaite face aux Villains, le club avait concédé le nul, toujours à Stamford Bridge, face à Everton (2-2). Le club déplore plusieurs absences, puisque Thiago Silva, Broja, Azpilicueta et Mendy sont tous sur le flanc. À noter cependant que N’Golo Kanté a retrouvé les terrains lors de la rencontre face à Aston Villa.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Liverpool n’est guère mieux et ne peut même plus se consoler en coupes, puisqu’il est éliminé de toutes les autres compétitions. Rayonnant l’an passé, le club de la Mersey peine cette saison. La formation de Jurgen Klopp a encaissé une claque le week-end dernier sur la pelouse de Manchester City (4-1), alors que les Reds avaient ouvert le score par Mohamed Salah. Malgré un exercice délicat, l’Égyptien a signé sa 22e réalisation de la saison toutes compétitions confondues. Face aux Skyblues, la défense des Reds (hormis Konaté) a été dépassée. Pour affronter Chelsea, Klopp pourrait apporter du changement avec la probable titularisation de Darwin Nunez sur le front de l’attaque. Distancé comme Chelsea dans la course au top 4, Liverpool (8e) va tenter de finir la saison sur une bonne note pour accrocher au moins une place en Ligue Europa. Comme à l’aller, cette opposition entre formations en difficulté pourrait voir les 2 équipes se neutraliser (0-0).

► Le pari « Match nul » est coté à 3,50 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 350€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « victoire Chelsea ou Match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,96 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 196€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Chelsea – Liverpool avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Chelsea Liverpool encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Jürgen Klopp : « Je suis le dernier debout dans ce monde de fou »