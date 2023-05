Pronostic Celta Vigo Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta fait un grand pas vers le maintien face à Gérone

A 3 journées de la fin, le Celta Vigo n’a toujours pas assuré sa place dans l’élite pour le prochain exercice. En effet, le club galicien occupe actuellement la 15e place du championnat avec seulement 4 points de plus que le 1er relégable, Valladolid. Sur une très mauvaise série de 4 revers consécutifs, le Celta aurait intérêt à se réveiller lors de la réception de Gérone pour ne pas vivre une fin de saison suffocante. Dans le dur depuis plusieurs semaines, le club de Vigo ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 7 dernières journées face à Elche (1-0). La bande à Iago Aspas compte sur le soutien de ses supporters pour décrocher une victoire qui leur assurerait quasiment le maintien. Pour tenter de se défaire de Gérone, le Celta n’est pas sûr pouvoir compter sur son habituel capitaine, Aspas (12 buts), touché au dos et absent à Bilbao (2-1) le week-end dernier. Ainsi, le duo Larsen (4 buts) – Seferovic (3 buts) pourrait être aligné d’entrée.

De son côté, Griona va finir sa saison en toute tranquillité puisque les Blanquivermells sont calés dans le ventre mou de Liga avec 13 points de plus que le 1er relégable. Dans une excellente dynamique, Gérone avait seulement concédé une seule défaite en 9 journées. Le week-end dernier, les partenaires de Gazzaniga se sont fait surprendre en s’inclinant à domicile face à Villarreal (1-2). Ce revers n’entâche en rien l’excellent parcours des joueurs de Michel (pas l’ancien entraîneur marseillais). En effet, ses protégés se sont montrés très réguliers tout au long de la saison et ont assez facilement obtenu leur maintien. Dans cette dernière ligne droite, les Blanquivermells pourraient lever le pied car ils ne jouent plus rien. L’attaquant argentin Castellanos a réalisé un excellent exercice avec 13 réalisations et reçoit le soutien de l’Ukrainien Tsygankov, arrivé lors du mercato hivernal. A domicile, le Celta pourrait trouver les ressources pour s’imposer face à une formation de Gérone qui ne joue plus rien.

