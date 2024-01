Pronostic Caen Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen enchaine face à Troyes

Caen fait les montages russes. En effet, parfaitement rentré dans cet exercice, le club normand était en tête du championnat après avoir remporté ses 4 premiers matchs. Progressivement, le stade Malherbe a perdu de sa superbe pour se retrouver contraint de licencier son coach, Jean Marc Furlan. Arrivé sur la pointe des pieds, Nicolas Seube a également connu une entame délicate mais a renversé la donne lors des dernières semaines, ce qui permet à Caen de se retrouver parmi le Top 5. Avec sa 5e place, le club normand fait partie de ces 7 équipes seulement séparées par 2 points au classement. En milieu de semaine, les Caennais ont réussi une excellente opération en s’imposant à Bastia (1-2). Menée au score, la bande à Seube a renversé le cours du match avec une nouvelle réalisation de Mendy (14e but).

De son côté, Troyes a connu une saison galère l’an dernier en étant relégué de Ligue 1. Le passage à l’échelon inférieur fut tout aussi difficile puisque l’ESTAC s’est retrouvé rapidement dans le bas de tableau. Finalement, les dirigeants n’ont pas eu d’autre choix que de stopper leur collaboration avec Kisnorbo, qui ne laissera pas une trace inoubliable dans l’Aude. Le plus pragmatique Guion est arrivé et a redonné un coup de fouet à cette équipe. L’ESTAC s’était notamment imposé à domicile contre Ajaccio (3-1), mais a ensuite concédé une nouvelle défaite contre Concarneau en milieu de semaine (1-0). A la suite de ce revers, Troyes ne possède plus que 4 points d’avance sur la zone rouge. A domicile, Caen devrait confirmer ses bonnes dispositions face à une équipe troyenne loin d’être guérie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

