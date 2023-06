Pronostic Brest Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes s’en sort à Brest

Dans cette saison à 4 relégations, Brest a dû lutter âprement pour s’assurer de rester en Ligue 1. Lorsque le club était au plus mal, les dirigeants brestois ont décidé de miser sur le fameux choc psychologique avec la nomination d’Eric Roy, en remplacement de Michel Der Zakarian. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice a redonné confiance à son équipe qui a très bien fini la saison. Sous pression lors de la réception de Clermont, Brest est cependant parvenu à s’imposer (2-1), ce qui lui a permis d’officialiser son maintien. Relâchés, les Brestois ont obtenu samedi une victoire de prestige le week-end passé au stade Vélodrome face à Marseille (2-1). À une journée de la fin, le Stade est remonté en 14e position avec 11 points de plus que le 1er relégable, Nantes. En forme, Brest n’a perdu qu’une seule fois lors des 10 dernières journées de championnat disputées, face à Lorient (2-1), et reste sur 3 victoires consécutives. Ce samedi, les Brestois pourraient rester motivés par l’aspect « derby » de son opposition face à Rennes.

En face, le Stade rennais est quant à lui à la lutte pour s’assurer une place dans une compétition européenne. Le week-end dernier, les hommes de Bruno Genesio ont réalisé une superbe opération en dominant l’AS Monaco (2-0) grâce à Majer et Gouiri, servis à chaque fois par Bourigeaud. Ce succès peut être qualifié de « victoire à 6 points », car Rennes s’est imposé face à un adversaire direct. Grâce à cette prestation, le club breton a devancé la formation monégasque et pris par là même la 5e place, la dernière qualificative pour une compétition européenne. Maître de son destin, Rennes se qualifiera pour l’Europe s’il s’impose à Brest. Pas toujours réguliers depuis la reprise post-Mondial, les Rouge et Noir viennent de remporter leurs 3 dernières rencontres et vont tout mettre en œuvre pour prendre les 3 points à Francis-Le Blé. Pour atteindre cet objectif, Genesio peut compter sur Gouiri, qui a retrouvé son efficacité devant le but lors des dernières semaines, tandis que Bourigeaud est toujours aussi précieux pour offrir des caviars à ses coéquipiers. Dans ce derby piégeux, Rennes devrait décrocher les 3 points face à des Brestois qui ne jouent plus rien.

