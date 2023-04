Pronostic Brest Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest – Nice : Roy profite de la fatigue du Gym

16e et première formation non relégable à l’orée de cette journée, le stade Brestois joue gros lors de cette dernière ligne droite. En effet, le club breton est en ligne de mire d’une formation strasbourgeoise qui reçoit une équipe d’Ajaccio au plus mal. Depuis sa défaite à Lille, Brest affiche un état d’esprit conquérant qui lui permet de prendre quasiment des points à chaque rencontre. Les Bretons sont tout d’abord allés décrocher un précieux succès à Strasbourg (0-1) avant de prendre un point à Troyes (2-2). Pour son dernier match à domicile, les Brestois avaient renversé Toulouse (3-1), ce qui leur avait permis de sortir de la zone rouge. La bonne forme des Bretons s’est confirmée le week-end dernier avec un nul sur la pelouse du stade de Reims (1-1). Largement dominés, les hommes d’Eric Roy regretteront cependant l’égalisation des champenois intervenue dans le temps additionnel. Pour réussir à conserver sa place dans l’élite, Brest compte sur son trio d’attaque composé le plus souvent de Mounié, Honorat, et Le Douaron, alors que l’ancien Bordelais Ellis peut faire office de supersub. L’ancien Niçois Lees-Melou sera en revanche suspendu.

En face, l’OGC Nice accuse 7 points de retard sur la dernière place européenne, occupée par Lille. Distancés pour l’Europe, les Niçois devraient se focaliser sur leur match retour des quarts de finale de la Conference League face à Bâle. Lors de l’aller, la formation azuréenne est allée chercher le nul (2-2) en Suisse avec un doublé de Terem Moffi. La récente histoire montre que les formations évoluant en Europe le jeudi souffrent en général en Ligue 1. Didier Digard devrait opérer à quelques changements pour préserver ses meilleurs hommes en prévision de jeudi prochain. Depuis qu’il a repris l’équipe, Nice fait preuve de solidité avec une seule défaite concédée toutes compétitions confondues face au Paris Saint-Germain. De plus, lors de cette rencontre, les Niçois auraient certainement mérité mieux. Avant leur défaite contre le PSG, les Aiglons avaient montré un certain essoufflement avec 4 matchs nuls de suite. Dans cette période très chargée, le Gym est aussi fortement handicapé par plusieurs absences puisque les Atal, Pépé, Diop ou Lotomba sont tous sur le flanc. Face à des Niçois sans doute émoussés et qui gagnent moins, Brest devrait accrocher au moins le nul devant ses supporters.

