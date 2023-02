Pronostic Brest Lens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens se reprend face à Brest

En grande difficulté lors de la 1re partie de saison, Brest a décidé de miser sur Eric Roy pour réussir sa mission sauvetage. L’ancien entraîneur niçois connaît des débuts prometteurs avec son nouveau club, puisque ses protégés restent sur 4 journées de championnat sans la moindre défaite. Après avoir tenu tête à Lille et Toulouse, la formation bretonne avait profité de la réception de la lanterne rouge angevine pour décrocher une précieuse victoire le week-end dernier. De plus, les Brestois avaient allié la manière en livrant un récital (4-0). Sur cette bonne dynamique, le club breton a récolté un nouveau point précieux en milieu de semaine sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon (0-0). Grâce à ses prestations, Brest a pris quelques longueurs d’avance sur la zone de relégation et compte 4 points de plus qu’Ajaccio.

De son côté, le Racing Club de Lens connaît lui un passage un peu plus compliqué puisqu’il n’a remporté qu’une de ses 4 dernières rencontres de Ligue 1, face à Auxerre (1-0). Le week-end dernier, les hommes de Franck Haise avaient été tout heureux d’arracher un nul au bout du temps réglementaire à Troyes (1-1) par l’intermédiaire de la nouvelle recrue, Thomasson, arrivée de Strasbourg. En milieu de semaine, le Racing a vu son incroyable série de 10 succès consécutifs en L1 prendre fin face à Nice (0-1). Ce revers aura eu pour conséquence de faire passer les Sang et Or en 3e position du classement. Dans une partie haute du tableau incroyablement compétitive, Lens ne peut plus se permettre de perdre de points, car Rennes ou Monaco pourraient en profiter. Récemment, Lens est venu s’imposer à Brest (1-3) en 16es de finale de la Coupe de France. Marqué par ces dernières contre-performances, Lens pourrait hausser le ton pour ce déplacement à Brest.

