Pronostic Brest Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest réussit la bonne opération face à Auxerre

La lutte pour le maintien bat son plein en L1. 15e, Brest compte un point de plus que l’AJ Auxerre et pourrait se donner un bol d’air en s’imposant ce dimanche. Le week-end dernier, les Brestois ont perdu un match important à Lorient (2-1) qui est venu stopper leur série de 6 journées sans le moindre revers. Avant cela, les hommes d’Eric Roy étaient sur un rythme alternant victoires à domicile et nuls en déplacement. En effet, Brest a remporté ses 3 dernières réceptions face à Toulouse (3-1), Nice (1-0) et contre Nantes (2-0). Concernant le calendrier, le club breton doit encore affronter Clermont et Rennes à la maison, pour un déplacement à Marseille. Cette confrontation directe face à un adversaire pour le maintien est donc très importante pour les Brestois qui pourraient faire un grand pas pour rester en L1. Pour réussir cette mission, Eric Roy devrait s’appuyer sur ses meilleurs buteurs Le Douaron (9 buts), Lees Melou, Mounié et Honorat (5 buts).

De son côté, l’AJ Auxerre fait partie de ces formations qui ont réalisé un excellent retour lors des dernières semaines. En difficulté lors de la 1re partie de saison, l’AJA s’est montrée consistante depuis la reprise. Le recrutement de Radu, Zedadka, Touré ou Abline a été bénéfique. Les Bourguignons sont passés d’une position de relégable à celle de 16e, avec 2 points d’avance sur Nantes. Lors des 13 dernières journées de championnat, l’équipe de Pélissier ne s’est inclinée qu’à deux reprises à chaque fois en déplacement à Strasbourg (2-0) et plus récemment à Marseille (2-1). Le week-end passé, la formation auxerroise n’est pas parvenue à se relancer en étant tenue en échec par Clermont (1-1) à l’Abbé-Deschamps. Avec Toulouse, le PSG et Lens comme futurs adversaires, le club bourguignon serait inspiré de prendre des points lors de ce déplacement en Bretagne. Solide à domicile, Brest devrait réaliser une excellente opération dans l’optique du maintien en dominant Auxerre.

