Pronostic Bournemouth Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Bournemouth poursuit sur sa lancée contre Fulham

Plus rien n’arrête Bournemouth, qui n’a plus perdu depuis 6 journées, mais en ayant surtout remporté 5 de ces 6 matchs. 4 de ces victoires ont été glanées à l’extérieur, contre Sheffield (1-3), Palace (0-2), Nottingham (2-3) mais surtout Manchester United (0-3). On retrouve également un bon match nul contre Aston Villa (2-2) et une victoire sur Newcastle (2-0). Cette série leur permet de s’éloigner de la zone rouge et de se placer à la 12ème position. Mais plusieurs joueurs assez importants seront absents une nouvelle fois, notamment le latéral Aarons, ou encore les milieux Adams, Marcondes et H.J. Traoré. Quant à eux, les défenseurs Kerkez, Cook et Smith, potentiellement titulaires, sont incertains. Mais l’équipe pourra compter sur des joueurs comme Christie (2 passes), Billing (2 buts, 2 passes), Semenyo (3 buts, 1 passe), Tavernier (2 buts, 3 passes), mais surtout sur le sérial buteur en très grande forme Solanke (12 buts) qui est désormais 3ème meilleur buteur du championnat après son triplé contre Nottingham.

En face, une équipe de Fulham qui alterne les très bons et les très mauvais résultats, capable du meilleur en battant Nottingham et West Ham sur le score de 5-0, et du pire en s’inclinant assez largement contre Newcastle (3-0) et Burnley dernièrement à la maison (0-2). Résultat, cette équipe est juste derrière son adversaire du soir (13ème) avec un match d’avance sur lui. Pour tenter de passer devant, Fulham fera sans son attaquant Jimenez (3 buts sur ses 3 derniers matchs) et l’ailier explosif Traoré. Ream et Willian ne sont quant à eux pas certains de disputer la rencontre. Par contre, des hommes comme Wilson (2 buts, 3 passes), Pereira (1 but, 5 passes), Iwobi (3 buts, 1 passe) ou bien le milieu important Palhinha (2 buts, 1 passe) seront bet et bien présents et titularisables. Malgré tout, Bournemouth est sur un nuage et ne devrait pas s’incliner sur sa pelouse, grâce notamment à un Solanke qui marche sur l’eau depuis quelques matchs.

