Pronostic Borussia Dortmund Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Pronostic Borussia Dortmund Leipzig : Les Marsupiaux continuent de rebondir

Alors qu’on ne donnait pas cher de leur peau fin 2022, les Marsupiaux du Borussia ont su rebondir à la faveur d’une reprise pour l’instant parfaite. En effet, Dortmund a tout simplement remporté ses 9 matchs toutes compétitions confondues en 2023. Toujours en lice en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions, le Borussia est 2e de Bundesliga avec le même nombre de points que le leader et rival bavarois. Malgré la blessure d’un Adeyemi en forme, Dortmund a su l’emporter samedi dernier à Hoffenheim (0-1) sur un but de Julian Brandt, redevenu efficace (8 buts en championnat).

4e à 4 points du duo Bayern – Dortmund, Leipzig est également plutôt en forme avec deux dernières victoires en championnat (3-0 à Wolfsbourg et 2-1 à domicile face à l’Eintracht) et un bon nul à la maison entretemps en 8es de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (1-1). Il faut cependant noter que juste avant cette bonne période, Leipzig s’était incliné dans son stade face à un autre concurrent pour le titre, l’Union Berlin (1-2). Impeccable depuis la reprise, Dortmund pourrait enchaîner une 10e victoire consécutive face à Leipzig ce vendredi.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

