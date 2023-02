Pronostic Bordeaux Paris FC : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 2

Bordeaux réaction attendue face au Paris FC

Relégués de Ligue 1 à l’issue d’un exercice catastrophique l’été dernier, les Girondins de Bordeaux ont su se mettre tout de suite dans le bain en L2. En effet, les hommes de David Guion se sont rapidement retrouvés à jouer la montée. Cependant, depuis quelques semaines, le club bordelais manque de régularité dans ses résultats et se retrouve désormais en 3e position avec un point de retard sur Sochaux, 2e, et 9 sur le Havre. Battu dans le choc face au Havre (1-2) au Matmut Atlantique, Bordeaux avait retrouvé des couleurs en s’imposant à Pau (0-2). Le week-end dernier, les Girondins avaient un déplacement tout à fait abordable sur le terrain de la lanterne rouge niortaise, mais sont passés au travers. En effet, Bordeaux a enregistré une lourde défaite dans les Deux-Sèvres (3-1). La bande à Guion n’a plus le choix et doit réagir ce samedi.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Paris FC était l’un des candidats à la montée cet été. Présent en play-off lors des 2 dernières saisons, le club parisien se trouve seulement à la 13e place et attend désormais impatiemment le prochain exercice. Le PFC doit même regarder derrière puisqu’il n’est pas tranquille avec ses 5 points d’avance sur la zone de relégation. Les hommes de Laurey sont sur un très mauvais passage de 4 journées sans la moindre victoire. Avec le regain de forme des relégables, le PFC serait inspiré de prendre des points pour ne pas se retrouver menacé. Le week-end dernier, les Franciliens devaient affronter Amiens, mais ont vu le match être reporté pour terrain impraticable. Déterminé à se racheter à la suite de la claque reçue à Niort, Bordeaux devrait s’imposer face à une formation du PFC loin d’être au meilleur de sa forme.

► Le pari « Victoire Bordeaux » est coté à 2,03 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 203€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bordeaux – Paris FC avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bordeaux Paris FC encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !