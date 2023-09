Pronostic Benfica Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Benfica débute idéalement face à Salzbourg

Le Benfica n’est pas à prendre à la légère dans cette Ligue des champions. L’an passé, le club portugais avait remporté son groupe devant le Paris Saint-Germain et la Juventus, et était allé ensuite jusqu’en quarts de finale, stoppé par l’Inter. Cet été, le club a perdu Ramos (PSG), Grimaldo (Bayer) et Vlachodimos (Nottingham), mais s’est renforcé avec Jurasek, Cabral, Trubin ou Kökcü. Bien partie lors de ce nouvel exercice, la bande de Roger Schmidt s’est imposée pour ce premier match contre Porto en Supercoupe du Portugal. Lors de la première journée, le Benfica s’est fait surprendre par l’équipe du moment au Portugal, le Boavista (3-2). En revanche, les partenaires de Guedes se sont repris par la suite en s’imposant face à Estrela (2-0), Gil Vicente (2-3), le Vitoria Guimaraes (4-0) et Vizela (1-2). Revenu au club, Angel di Maria est excellent dans cette entame de championnat avec déjà 4 buts au compteur et 1 passe décisive.

De son côté, Salzbourg est la place forte du football autrichien depuis 10 ans maintenant (10 titres de champion consécutifs). Le club estampillé Red Bull a réalisé une superbe entame avec un bilan de 6 succès et un match nul, ce qui lui permet d’occuper la tête du classement devant le Sturm Graz. Le week-end dernier, l’équipe entraînée par Struder a été tenue en échec par son poursuivant le Sturm Graz (2-2). Comme souvent lors des intersaisons, le club autrichien a perdu de nombreux éléments comme Sesko, Okafor, Adamu, Seiwald ou Köhn, et a misé sur Bidstrup, Terzic, Ratkov, Turco ou Neto. Dans cette équipe, on retrouve aussi l’ancien Stéphanois Lucas Gourna-Douath, qui s’est installé comme la sentinelle. À domicile, le Benfica devrait s’en sortir face à une équipe de Salzbourg qui repart de 0 à chaque début de saison ou presque, ce qui l’empêche de briller au niveau européen.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

