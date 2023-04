Pronostic Belarus Suisse : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Suisse tranquille contre le Belarus

97e nation au classement FIFA, le Belarus n’est pas une nation majeure du foot. Engagée au côté de la Russie dans le conflit ukrainien, la Biélorussie n’a pas été sanctionnée par l’UEFA, pour l’instant. Pour commencer ces éliminatoires pour l’Euro 2024, le Belarus reçoit la Suisse en Serbie. Modeste sélection, la sélection biélorusse avait fini en dernière position de son groupe des éliminatoires pour le Mondial au Qatar, mais aussi en Ligue des nations derrière des sélections comme le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan ou la Slovaquie. Lors de la coupure internationale en novembre dernier, le Belarus avait disputé deux matchs amicaux pour une courte victoire sur la Syrie (1-0) et un revers face à Oman (2-0). Cette sélection est composée majoritairement par des éléments évoluant dans le championnat national.

À l’inverse, la Suisse fait partie du gratin européen et se retrouve régulièrement dans les phases finales de compétition. En décembre dernier, la Nati s’était hissée en 8es de finale du Mondial, mais avait été punie par le Portugal (6-1). La préparation de cette rencontre avait été marquée par un virus qui avait affecté le groupe. Ce revers ne doit pas faire oublier la solidité de cette équipe qui avait dominé l’Italie, championne d’Europe lors des éliminatoires pour le Mondial. De plus, dans un groupe relevé avec l’Espagne et le Portugal en Ligue des nations, les Helvètes ont posé de nombreux problèmes à leurs rivaux. Pour ce début des éliminatoires, Murat Yakin ne pourra pas compter sur Shaqiri ni Embolo, mais s’appuie sur un groupe classique avec Xhaka, Sommer, Akanji, Zakaria, Rodriguez ou sur le jeune Okafor. Un bon cran au-dessus de son adversaire, la Suisse devrait facilement s’imposer contre le Belarus.

