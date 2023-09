Pronostic Bayern Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayern enfonce Manchester United

Le Bayern Munich, à l’instar du foot allemand, connait un passage compliqué. Eliminé prématurément ces 2 dernières saisons en Ligue des Champions, le club bavarois est bien déterminé à relever la tête. Arrivé en cours de saison, Thomas Tuchel a été tout heureux de remporter la Bundesliga l’an passé, en profitant de l’incroyable faux-pas du Borussia Dortmund lors de l’ultime journée. Lors de l’intersaison, la formation bavaroise s’est lancée dans la quête d’un avant-centre, poste mal occupé depuis le départ de Robert Lewandowski. Après plusieurs semaines de négociations, le Bayern a fait flancher Daniel Levy et est parvenu à recruter Harry Kane, déjà auteur de 4 buts et 1 passe décisive depuis son arrivée. En plus du capitaine des Three Lions, le club bavarois s’est attaché les services de l’excellent défenseur central napolitain Kim Min-jae, de. Surpris lors de la SuperCoupe d’Allemagne par Leipzig (3-0), le Bayern a ensuite parfaitement réagi en remportant ses 3 premiers matchs de championnat face au Werder Brême (0-4), Augsbourg (3-1) et le Borussia Mönchengladbach (1-2). Le week-end dernier, les partenaires de Leroy Sané disputaient un autre test face à l’équipe de ce début de saison, le Bayer Leverkusen. En tête au tableau d’affichage à 2 reprises, le Bayern s’est à chaque fois fait reprendre par l’équipe entrainée par Xabi Alonso (score final 2-2). Ce match nul montre de nouveau que le club bavarois n’est pas encore au summum de son potentiel. De plus, quelques dissensions semblent apparaître en interne avec des Kimmich ou de Ligt, mécontents de leur traitement.

Si Manchester United avait réalisé une excellente saison dernière avec une 3e place en Premier League et le gain de la Carabao Cup, le club a très mal redémarré. Dans cette entame de saison, Erik ten Hag fait face à de nombreuses absences avec les Varane, Wan-Bissaka, Mount, Malacia, Shaw, ou Amrabat qui sont sur le flanc tandis que Sancho et Antony sont écartés pour des problèmes extra-sportifs. De plus, les Red Devils se sont vu subtiliser Harry Kane cet été par le… Bayern. Au rayon des arrivées, Man U a vu les Onana, Hojlund, Mount, Amrabat ou Evans rejoindre le club. Le début de saison des Red Devils est délicat avec deux victoires obtenues à l’arrachée face à Wolverhampton et Nottingham, et 2 défaites en 2 déplacements face à Tottenham et Arsenal. Le week-end dernier, Man U a subi une déculottée à Old Trafford face à Brighton (1-3). Si le score est déjà large, il aurait pu être bien plus lourd au regard de la prestation des Seagulls. Dans le dur, United fait face à un gros morceau ce mercredi face au Bayern Munich. Dans son Allianz Arena, le club bavarois devrait faire le taf face à un Man U pas au mieux, et battu 2 fois sur 2 en déplacement.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

