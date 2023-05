Pronostic Bayern Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern prend une option sur le titre face à Leipzig

Ce samedi, le Bayern Munich fait face à un gros obstacle dans sa quête d’un nouveau titre, avec la réception de Leipzig. Au terme d’un exercice en dents de scie, le club bavarois est tout de même à deux matchs de rajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Lors des dernières saisons, le Bayern avait généralement fait la différence bien plus tôt dans la saison. Actuellement, les Bavarois ne possèdent qu’une seule unité de plus que le Borussia Dortmund. Cet écart résulte à la fois du bon exercice des Marsupiaux mais aussi de l’irrégularité du Bayern. Dans ce sprint final, les hommes de Thomas Tuchel sont cependant en forme avec 3 victoires consécutives. Le week-end dernier, la formation bavaroise a surclassé Schalke (6-0) avec un doublé Gnabry qui est devenu le buteur attitré de Thomas Tuchel (4 buts sur les 3 derniers matchs), d’autant plus en l’absence de Choupo-Moting.

En face, le RB Leipzig a également connu une saison marquée par un changement d’entraîneur puisque Marco Rose a pris la place de Tedesco. Après avoir connu une période délicate lors de la dernière quinzaine du mois de mars, Leipzig s’est bien repris lors des dernières journées. En effet, comme le Bayern, les partenaires de Christopher Nkunku viennent de remporter leurs 3 derniers matchs face à Hoffenheim, Fribourg et le Werder Brême. De plus, la bande à Marco Rose s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Allemagne et affrontera l’Eintracht Francfort, pour défendre son titre obtenu l’an passé. Malmené le week-end dernier par le Werder en Bundesliga, Leipzig s’en est sorti dans les dernières secondes de la rencontre grâce à des réalisations d’Orban et de Szoboszlai, servis à chaque fois par l’international français Christopher Nkunku (score final 2-1). Ce succès important offre 4 points d’avance sur Fribourg, 5e, et la possibilité de faire un faux-pas. Devant son public et quasiment dans l’obligation de s’imposer, le Bayern devrait parvenir à s’imposer dans une rencontre spectaculaire face à Leipzig et s’offrir une finale pour le titre à Cologne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

