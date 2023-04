Pronostic Barcelone Real Madrid : Analyse, cotes et prono du Clasico en Coupe du Roi !

Vous ne connaissez pas encore VBET ? Validé par Laure Boulleau, le site partenaire de l’AS Monaco, Nice, Bastia ou encore le Paris FC offre jusqu’à fin avril seulement 110€ à tous ses nouveaux inscrits via SoFoot (exclu SoFoot/RDJ). L’idéal pour miser sur le Clasico de ce mercredi !

Bonus VBET : 110€ de bonus en EXCLU sur le Clasico !

Grâce à notre partenaire paris sportifs RueDesJoueurs, récupérez 110€ au lieu de 100€ chez VBET.

VBET vous offre un 1er pari remboursé de 110€ en utilisant le code RDJVBET23 à l’inscription.

Vous vous inscrivez chez VBET.

Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3 e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

sur la 3 page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo). Faites ensuite votre premier pari jusqu’à 110€.

S’il est perdant vous récupérez jusqu’à 110€ en paris gratuits.

Vous pouvez ainsi continuer à parier.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire.

Nos pronostics Barcelone – Real Madrid

► 1- Le pari « Victoire Real Madrid ou Match nul » est coté à 1,56 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 172€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Benzema ou Lewandowski buteur » est coté à 1,46 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 161€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Benzema buteur » est coté à 2,24 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 246€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

Le Barça a pris les devants…

Bien placé pour se qualifier après sa victoire 1-0 à Bernabeu, le FC Barcelone a pris l’ascendant sur le Real Madrid cette saison. En effet, après avoir perdu le match aller en championnat (3-1), le club catalan a ensuite dominé les Madrilènes en Supercoupe d’Espagne (1-3), en Coupe du Roi lors de cette demi-finale aller, et lors du match retour en Liga (2-1). Ce dernier succès a permis aux Blaugrana d’accentuer leur avance en tête du classement, puisque les hommes de Xavi possèdent désormais 12 points d’avance sur la Maison-Blanche. Le week-end passé, la formation catalane s’est tranquillement imposée face à la lanterne rouge Elche (0-4) avec un doublé de Lewandowski et des réalisations de Fati et Ferran Torres. Très bien parti pour remporter la Liga, le Barca rêve de faire le doublé en remportant la Coupe d’Espagne.

… mais le Real a repris confiance

Le Real Madrid s’est sans doute fait à l’idée d’avoir perdu le titre en Liga, et devrait désormais miser tout sur les Coupes. Déjà titrée en Supercoupe d’Europe en tout début de saison, la Maison-Blanche défiera Chelsea la semaine prochaine dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions après cette demi-finale retour de Copa del Rey face au FC Barcelone. Mis à part sa défaite lors du Clasico retour en Liga, le club merengue s’est montré assez impressionnant depuis la demi-finale aller. En Ligue des champions, il a brillamment sorti Liverpool au tour précédent avec une victoire au retour 1-0 (après le succès 5-2 à Anfield). Le week-end dernier en Liga, les Madrilènes nous ont offert une masterclass face à Valladolid (6-0) avec un triplé de Benzema en 7 minutes.

Un Barça diminué, un Real quasiment au complet

Pour recevoir le Real Madrid, Xavi est privé de Pedri, Dembélé, Christensen et De Jong. En revanche, le technicien catalan va retrouver Raphinha, suspendu en Liga le week-end dernier. À l’aller, le Real avait dominé le match, mais avait été gêné par le positionnement d’Araujo, dévoué au marquage individuel de Vinicius. Il ne serait pas étonnant de voir Xavi réutiliser cette méthode pour tenter de contenir le feu follet brésilien. Le Real ne sera privé que de Ferland Mendy, trop souvent blessé cette saison.

Les compo probables pour Barcelone – Real :

Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Koundé, Alonso, Baldé – Kessié, Busquets, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Fati.

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Militao, Fernandez, Alaba – Kroos, Tchouaméni, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius.

Le Real tente le tout pour le tout

Le FC Barcelone commence cette demi-finale retour avec l’avantage de son succès obtenu à Santiago Bernabeu (0-1). Un match où le Barça avait été quasiment inexistant. Pas en verve à l’aller, mais auteur d’un triplé ce week-end, KB9 sera fortement attendu lors de ce match retour au Camp Nou, car il avait reçu de vives critiques après le revers face au Barça en championnat. À ses côtés, Vinicius et Rodrygo sont en forme, comme ils l’ont démontré lors des dernières semaines. Avec une équipe quasiment au complet et l’expérience de Kroos, Modric ou Alaba, le Real Madrid pourrait surprendre le Barca, possiblement perdu entre la défense de son avantage et la volonté d’attaquer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic FC Barcelone Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

En direct : FC Barcelone - Real Madrid (0-1)