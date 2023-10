Pronostic Barcelone Real Madrid : Analyse, cotes et prono du Clasico

Le Real Madrid réussit un coup dans le Clasico face au Barça

Ce samedi, la 11e journée de Liga nous offre le traditionnel Clasico qui oppose le Barça et le Real, qui sont les deux derniers vainqueurs du championnat espagnol. L’an passé, la formation catalane a facilement remporté la Liga en devançant largement le Real Madrid, mais également la Supercoupe d’Espagne au détriment des Merengues. Cette saison, les deux équipes sont toujours au coude à coude, puisque la Maison-Blanche occupe la tête du classement, tandis que les Barcelonais sont 3es avec un point de retard. À noter que les 2 équipes sont arbitrées par une surprenante formation de Girona, actuellement 2e, mais qui compte le même nombre de points que le Real, mais aussi par l’Atlético, à 3 points du Real avec un match en retard. Le Barça est toujours invaincu cette saison avec seulement 3 nuls concédés à chaque fois en déplacement face à Getafe, Majorque et Grenade, qui semblaient sur le papier dans les cordes des protégés de Xavi. Sur la scène européenne, la formation catalane a déjà un pied en 8es après ses 3 victoires en autant de matchs face à Anvers, Porto et le Shakhtar à domicile mardi (2-1). Pour affronter le Real, le technicien espagnol fait face à une grosse vague de blessés, puisque Lewandowski, De Jong, Raphinha, Pedri ou Koundé sont tous sur le flanc.

En face, le Real Madrid sort d’une saison où il a seulement remporté la Copa del Rey face à Osasuna, et la Supercoupe d’Europe. Pour ce nouvel exercice, la Maison-Blanche nourrit de grandes ambitions. Si lors de l’intersaison, le club madrilène a perdu Benzema, il a certainement réalisé le plus beau coup du mercato en attirant Jude Bellingham. L’international anglais s’est tout de suite adapté dans son nouveau club en se montrant décisif à de nombreuses reprises. En championnat, les Merengues ont seulement connu deux faux pas face à l’Atlético dans le derby et contre le FC Séville (1-1) le week-end dernier. À l’instar du Barca, le Real est quasiment assuré de participer aux 8es de finale de la Ligue des champions puisqu’il a remporté ses 3 premiers matchs. En milieu de semaine, la formation madrilène s’est imposée à Braga (1-2) avec des buts de Rodrygo et Bellingham. Ce dernier a signé là son 11e but en 12 matchs depuis son arrivée à Madrid. Si le Real compte aussi quelques absents importants, puisque Courtois, Ceballos, Guler ou Militao sont blessés, son effectif semble plus conséquent pour être compétitif que celui de son rival. De plus, ces joueurs n’ont pas ou peu joué cette saison, et Carlo Ancelotti sait donc faire avec. Dans ce Clasico, le Real devrait profiter des absences barcelonaises pour s’imposer, ou au moins faire match nul, contre le Barça.

