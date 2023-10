Pronostic Barcelone Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone retrouve le goût de la victoire face à l’Athletic Bilbao

Après son titre la saison passée en Liga, le FC Barcelone voudra remettra ça cette année. Après 9 journées, les Espagnols ne répondent pas encore totalement présent en championnat avec une 3ème place à la clé, pour 6 victoires et 3 nuls. Les joueurs de Xavi restent néanmoins toujours invaincus dans l’élite cette saison. Devant eux, c’est le Real Madrid et Gérone qui complètent ce podium, avec 3 points pour le Real de plus que Barcelone et un point de plus pour Gérone. Après leur match nul lors de la dernière rencontre face à Grenade (2-2), Gündogan et ses coéquipiers voudront rebondir ce week-end face à l’Athletic Bilbao à domicile malgré les nombreuses absences (Frankie de Jong, Jules Kounde, Robert Lewandowski, Pedri, Sergi Roberto et Raphinha). Le coach espagnol pourra par contre compter sur l’un des hommes en forme actuellement, Joao Félix, qui a inscrit un but et une passe décisive avec le Portugal lors du dernier match face à la Bosnie.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

