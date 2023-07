Pronostic Australie Irlande : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

L’Australie confirme sa belle préparation face à l’Irlande

Ce premier match du groupe B a la particularité d’opposer les deux derniers adversaires de l’Equipe de France avant le début de cette Coupe du Monde 2023. Qualifié d’office en tant que co-pays hôte, l’Australie n’a jamais été une top nation du foot féminin mais il faut noter qu’elle est en gros progrès. 4es des derniers JO, les Matildas ont su a priori encore monter leur niveau à l’approche de cette compétition. Depuis octobre 2022, l’Australie a remporté 9 de ses 10 matchs amicaux disputés (pour une défaite face à l’Ecosse) avec notamment des victoires remportées face à de sérieux clients comme l’Espagne, l’Angleterre et la France (1-0) en dernier lieu. Face aux Bleues la semaine dernière, les Australiennes s’étaient montré très solides derrière.

Quelques jours auparavant, l’Irlande avait largement perdu face aux Françaises (0-3). En avril, les Irlandaises avaient su résister face aux championnes du monde américaines lors de deux rencontres, toujours amicales, mais avaient tout de même perdu à chaque fois sans marquer (2-0 et 1-0). C’est la toute première Coupe du Monde de l’Irlande, et même la première grande compétition internationale de l’histoire pour cette équipe, qui avait su battre l’Ecosse en barrages (0-1) après avoir fini 2e de son modeste groupe de qualif derrière la Suède et devant Finlande. Devant son public, une solide équipe d’Australie devrait pouvoir s’imposer, et même sans encaisser de but, face à une sélection irlandaise qui découvre le très haut niveau.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

