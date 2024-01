Pronostic Atlético Real Madrid : Analyse, cotes et prono de la Coupe du Roi

Le Real confirme sa domination face à l’Atletico

Une semaine après leur superbe opposition en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, l’Atlético et le Real Madrid se retrouvent cette fois au Wanda Metropolitano dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du Roi. Les Matelassiers joueront gros puisqu’ils sont distancés en Liga et qu’ils ont encaissé une lourde défaite en demi-finale de la SuperCoupe (5-3). Pour se hisser en 8e, la formation madrilène s’est défait du modeste club de Lugo au tour précédent. Lors des dernières semaines, la bande à Simeone a manqué de régularité dans ses résultats avec plusieurs points perdus en route en Liga face à Bilbao, Getafe ou Girona. Ce jeudi, les supporters Colchoneros veulent voir leur équipe mettre fin à la domination du Real. Lors du match aller en Liga, les Matelassiers avaient réussi une très bonne performance pour prendre le meilleur sur la bande à Ancelotti (3-1). Pour parvenir à se qualifier, Simeone compte sur ses 2 hommes en forme, à savoir Antoine Griezmann, devenu le meilleur buteur de l’Atletico, et Morata qui enchaine les buts.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Real Madrid réalise une excellente première partie de saison. En effet, la Maison Blanche se trouve en 2e position de Liga avec 1 point de retard sur Girona, qui a disputé 1 match de plus. La formation catalane est actuellement la seule à pouvoir tenir le rythme des Madrilènes, car le Real possède 7 points d’avance sur le Barca, 3e. En plus de son excellent parcours en Liga, la Maison Blanche est qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions où il affrontera Leipzig. Le week-end dernier, les supporters madrilènes ont jubilé en voyant leur équipe remporter la Super Coupe d’Espagne en battant consécutivement ses 2 grands rivaux, l’Atletico (5-3, ap) et le FC Barcelone (4-1). De plus, les socios se réjouissent du retour en forme de Vinicius qui avait connu une première partie de saison compliquée. Le Brésilien a signé un triplé face aux Catalans et est parfaitement épaulé par les Diaz, Rodrygo ou Bellingham. Sur une excellente dynamique, tout juste vainqueur de son rival qu’il avait déjà dominé dans cette Coupe du Roi l’an dernier, le Real Madrid devrait s’imposer face à l’Atletico et garder ses chances de conserver son titre.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 2,38 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 238€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Vinicius buteur » est coté à 3,05 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 305€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,54 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 154€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Atletico –Real Madrid avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Atletico Madrid Real Madrid encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Toni Kroos hué en Arabie saoudite