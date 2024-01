Pronostic Athletic Bilbao Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Athletic Bilbao se reprend face à Majorque

L’Athletic Bilbao a réalisé une très belle première partie de saison qui lui permet de se trouver en 5e position du classement à 2 points de l’Atletico et du Barca, qui comptent un match de moins. La formation basque possède surtout 6 points de plus que son premier poursuivant, son ennemi de la Real Sociedad. Dernièrement, le club de Bilbao a marqué les esprits en s’imposant en quart de finale de la Copa del Rey face au FC Barcelone (4-2, ap). Au prochain tour, les hommes de Valverde auront une opposition compliquée face à l’Atletico Madrid. Après avoir brillamment remporté le derby face à la Real Sociedad, l’Athletic a vu sa progression en championnat être freinée par le FC Valence (0-1) et lors de son déplacement à Cadix (0-0). Ce vendredi, les Basques retrouvent San Mames et comptent bien relancer la machine, sous l’impulsion des frères Williams.

En face, Majorque arrive au Pays Basque avec des certitudes. En effet, la formation des Baléares a seulement perdu à 2 reprises lors des 9 dernières journées, sur la pelouse du Real Madrid et le week-end dernier contre le Betis Séville. 15e de Liga, Majorque est toujours en ligne de mire des relégables puisqu’il ne possède que 4 points de plus que Cadix, 18e. A noter que la bande à Aguirre vient de réaliser une très bonne performance en Copa del Rey en sortant une incroyable équipe de Girona (3-2) dans un match fou, avant de chuter face au Bétis en championnat. En demi-finale, les insulaires affronteront la Real Sociedad pour une place en finale. Dans cette formation, on retrouve des éléments très intéressants comme les attaquants Muriqi, Larin et Prats, désormais renforcés par Radonjic qui vient de signer en provenance du Torino. Poussé par son public de San Mames, l’Athletic Bilbao devrait s’imposer lors de cette affiche face à Majorque.

