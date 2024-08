Pronostic Athletic Bilbao Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Athletic Bilbao débute par un succès face à Getafe ?

L’Athletic Bilbao sort d’une saison très intéressante, marquée par un succès en Coupe du Roi face à Majorque. En plus de ce trophée, la formation basque a signé un très bon parcours en Liga où il s’est permis de lutter pour une place en Ligue des Champions. Cet été, deux représentants du club ont brillé avec l’Espagne en championnat d’Europe, Nico Williams et Unai Simon. La pépite basque, convoitée fortement par le Barca, devrait rester au club et vient d’hériter du numéro 10. Son compère portier est quant à lui passé sur le billard et sera absent pour les 5-6 prochains mois. A noter également que la légende Iker Muniain a pris sa retraite mais n’était plus prépondérant la saison passée. Bilbao a disputé plusieurs matchs amicaux avec 3 succès pour 4 revers. Les Basques restent notamment sur une lourde défaite face à Stuttgart (4-0).

En face, Getafe a fini dans le ventre mou de la Liga en 12e position la saison passée. El Geta avait réalisé un très bon début exercice, porté par la réussite du duo Mayoral – Greenwood avant de lâcher progressivement. Le joueur anglais a quitté le club pour rejoindre l’Olympique de Marseille et Mayoral est toujours blessé. A noter que pour finir la saison dernière, Getafe avait très mal terminé en concluant la saison sur 5 revers. A l’instar de Bilbao, la préparation estivale fut compliquée avec un seul succès en 6 journées, face à Saint-Etienne. Poussé par son public, l’Athletic Bilbao devrait décrocher son premier succès de la saison face à Getafe. Auteur de solides prestations à San Mames l’an passé, avec des succès face au Barca ou l’Atletico, la formation basque devrait lancer idéalement cet exercice.

