Pronostic Athletic Bilbao Betis : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Athletic Bilbao enfonce le Betis

Match important ce jeudi en Liga dans la course à l’Europe entre l’Athletic Bilbao et le Betis Séville. En effet, l’Athletic Bilbao est 7e à l’orée de cette journée, à 2 points seulement du Betis qui se classe 6e. La dynamique est plutôt du côté des Basques qui, malgré 1 seul point pris lors des deux derniers matchs (une défaite à la dernière minute face à Séville et un nul ce week-end à Majorque), avaient su l’emporter sur leurs 3 matchs précédents (Espanyol Barcelone, Real Sociedad et Almeria). Pour ce match face au Betis, Bilbao va récupérer l’excellent Sancet (suspendu ce week-end), son 2e meilleur buteur derrière Inaki Williams (9 buts).

En face, le Betis est en train de perdre pied. Alors que l’on pensait les Andalous capables de se battre pour le top 4 et une qualification en Ligue des Champions, ils ne sont même plus sûrs de jouer l’Europe l’an prochain. Le Betis Séville est particulièrement en difficultés en déplacement en ce moment. Depuis qu’il a été éliminé par Manchester United en 8e de Ligue Europa, le club de Nabil Fekir (blessé pour la fin de saison) n’a pris qu’1 point sur ses 4 derniers déplacements de Liga et a même perdu les 3 derniers. Samedi, le Betis a pris le bouillon au Camp Nou (4-0 face au Barça) et pourrait de nouveau s’incliner dans un autre stade mythique de Liga, le San Mames.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

