Pronostic Athletic Bilbao Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Bilbao prend son quart face à Alaves

Historiquement, l’Athletic Bilbao a brillé en Coupe du Roi. Notamment les dernières années en atteignant à 2 reprises la finale, mais s’était incliné contre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Cette saison, le club basque semble armé pour réussir un beau parcours, puisqu’il est très régulier en championnat, au point d’être troisième avant les matchs en retard du Barça et de l’Atlético. La bande de Valverde a seulement perdu 3 matchs depuis l’entame de cet exercice, face au Real Madrid lors de la 1re journée, dans le derby basque à San Sebastian face à la Real, et contre le Barca. L’Athletic a fini 2023 très fort avec 5 victoires et 2 nuls. Pour commencer 2024, les Basques sont allés s’imposer contre le FC Séville (0-2) avant de prendre leur revanche face à la Sociedad (2-1) le week-end dernier. Privé d’Inaki Williams, parti disputer la CAN avec le Ghana, Bilbao s’en est remis à Berenguer, auteur d’un doublé. En pleine confiance, les Basques veulent se hisser en quarts de finale de la Copa del Rey et doivent pour cela se défaire d’Alaves.

En face, le Deportivo Alaves s’est donné de l’air dans la lutte pour le maintien en s’imposant le week-end dernier sur la pelouse du FC Séville au terme d’une rencontre spectaculaire. En effet, la formation basque a mené de 2 buts avant de voir les Andalous revenir au score. Finalement, Duarte a délivré les siens dans le temps additionnel, permettant à Alaves de compter 5 points de plus que le 1er relégable. Pour se hisser en 8es de finale de la Coupe du Roi, le Depor s’est défait à domicile du Real Betis (1-0) grâce à une réalisation de Benavidez. Dans cette équipe, on retrouve des fils d’anciens joueurs avec Ianis Hagi et Giuliano Simeone. Dans son antre de San Mames, l’Athletic Bilbao devrait s’imposer dans ce derby basque et filer en quarts de finale de la Coupe du Roi.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

