Pronostic Atalanta AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma ne s’arrête plus chez l’Atalanta Bergame

La 31e journée de Serie A se clôture lundi avec une très belle affiche entre l’Atalanta et l’AS Roma, qui luttent pour une place en Ligue des champions la saison prochaine. À l’orée de cette journée, la Dea occupe la 7e place avec 7 points de retard sur la 4e place, détenue par la Roma. Auteur d’une première partie de saison intéressante, la bande de Gasperini souffre lors de cette dernière ligne droite. En effet, les résultats des dernières semaines sont loin d’être satisfaisants pour une équipe qui ambitionne le top 4. Lors des 8 dernières journées, le club bergamasque ne s’est imposé qu’à 2 reprises face à Empoli et contre Cremonese, deux formations de bas de tableau. Incapable d’enchaîner, l’Atalanta a ensuite été surprise par une équipe de Bologne en forme (0-2) avant de partager les points avec la Fiorentina lundi dernier (1-1). Pour affronter la Roma, Gasperini ne devrait pas pouvoir compter sur son meilleur buteur Lookman, blessé. Pour compenser son absence, le technicien italien devrait aligner le duo Zapata – Hojlund.

En face, la Roma est en train de réussir son objectif de décrocher une place dans le top 4. Avec les incertitudes concernant la sanction de 15 points de la Juve, la Louve vise le podium pour ne pas connaître de surprise en fin de saison. Avec une Juve revenue 2e, les protégés de Mourinho sont en 4e position avec 3 points d’avance sur leur 1er poursuivant, l’AC Milan. La Roma vient d’engranger trois victoires consécutives en Serie A sans concéder le moindre but, dans un style très apprécié par Mourinho. En effet, les Giallorossi ont successivement dominé la Sampdoria (3-0), le Torino (0-1) et l’Udinese (3-0). De plus, les Romains disputent la Ligue Europa où ils viennent de s’imposer en quarts de finale retours face au Feyenoord (4-1) lors de la prolongation. Lors de cette rencontre, les Romains ont fait preuve d’un superbe état d’esprit pour accrocher la qualif en demies. Pour ce déplacement à Bergame, Mourinho devrait compter sur le champion du monde Paulo Dybala, décisif en milieu de semaine pour son retour de blessure. À ses côtés, Abraham ou Belotti sont en balance pour forcer le verrou bergamasque. En grande forme, la Roma devrait au moins accrocher le nul contre l’Atalanta qui gagne beaucoup moins. Comme lors du dernier match respectif des deux équipes, des buts pourraient être marqués des deux côtés.

