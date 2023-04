Pronostic Aston Villa Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa finit fort face à Fulham

Mal en point lors de la 1re partie de saison, Aston Villa revit depuis l’arrivée d’Unai Emery. L’ancien entraîneur du PSG et d’Arsenal a totalement relancé le club de Birmingham qui est passé de la lutte pour la relégation à la 6e place du classement. Depuis le début d’année 2023, les Villans se montrent impressionnants avec seulement trois revers concédés face aux deux premiers du classement, Arsenal et Man City, mais aussi face à Leicester dans un jour sans. Depuis son revers contre les Gunners, Villa est sur une superbe dynamique de 9 journées sans la moindre défaite avec 7 victoires pour 2 nuls. Sur cette période, seul Man City fait mieux. Lors de son dernier match à domicile, la formation entraînée par Emery a épaté en surclassant Newcastle (3-0), formation du Top 4. En revanche, le week-end dernier, les Villans ont dû se contenter d’un nul sur la pelouse de Brentford, où il n’est pas simple de se déplacer (1-1). L’un des grands artisans du bon parcours des Villans est l’attaquant Ollie Watkins. L’ancien attaquant de Brentford est en train de réaliser sa meilleure saison en Premier League avec 14 buts inscrits et 6 passes décisives. En plus de ses excellents statistiques, Watkins a une énorme activité sur le front de l’attaque.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Fulham est calée dans le ventre mou du championnat en 9e position avec 17 points d’avance sur le 1er relégable et 6 points de retard sur Aston Villa. Réguliers depuis le début de saison, les Cottagers ont connu un passage nettement plus compliqué pendant le mois de mars avec 5 revers consécutifs (4 défaites en Premier League et une en FA Cup). De plus, lors de ce passage, Fulham a perdu son buteur Mitrovic, suspendu pour 8 rencontres. Sans son attaquant serbe, le club londonien a perdu face à Bournemouth et West Ham, deux équipes de bas de tableau. En revanche, les protégés de Marco Silva se sont réveillés lors des 2 dernières journées face à des équipes luttant pour leur maintien, Everton (1-3) et Leeds (2-1). Le gallois Wilson a notamment profité de l’absence de Mitrovic pour marquer lors des 2 dernières rencontres. Sur une superbe série de résultats et vainqueur de ses 4 derniers matchs joués dans son stade, Aston Villa devrait enchainer face à Fulham qui a ralenti depuis 2 mois.

► Le pari « Victoire Aston Villa » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Watkins buteur » est coté à 2,06 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 206€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Aston Villa – Fulham avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Fulham encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

La Premier League va organiser un tournoi de présaison aux États-Unis