Pronostic Arsenal Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal remporte le North London derby face à Tottenham

Ce dimanche, le Nord de Londres va vibrer au rythme du traditionnel derby qui oppose Arsenal et Tottenham. Depuis l’arrivée de Mikel Arteta, les Gunners retrouvent progressivement leur standing qui était celui qu’ils avaient avec Wenger. L’an passé, la formation londonienne avait été toute proche de remporter la Premier League, mais avait craqué dans la dernière ligne droite face à la puissance de Manchester City. Pour être compétitif cette saison, Arsenal a recruté de nombreux joueurs comme Declan Rice, Havertz, Raya ou Timber. Ces apports semblent être bénéfique puisque le club londonien réalise une excellente entame de saison. En effet, Arsenal a dans un premier temps remporté le Community Shield, avant de se montrer très performant en PL avec 4 victoires et un match nul, qui lui permet d’occuper la seconde place du classement, derrière City. 2e l’an passé, Arsenal s’est qualifié pour la Ligue des Champions. Tombé dans un groupe à sa portée, le club londonien a parfaitement débuté avec une large victoire face au PSV Eindhoven (4-0). Cette performance montre toute la maîtrise des Gunners et le potentiel de cette équipe. Pour ce derby face à Tottenham, Arsenal sera privé de Timber ou Martinelli, mais garde très fière allure avec les Saka, Odegaard, Jesus ou Trossard.

Cet été, les supporters des Spurs se sont inquiétés du départ de leur buteur Harry Kane, parti au Bayern. Malgré ce coup dur, la formation londonienne se montre surprenante et se retrouve au même stade qu’Arsenal avec 13 points au classement. Cette réussite est celle du nouvel entraineur Postecoglou, qui arrive à tirer le meilleur de ses hommes. Tenu en échec à Brentford (2-2), Tottenham a ensuite réalisé un parcours parfait avec 4 victoires face à Manchester United (2-0), Bournemouth (0-2), Burnley (2-5) et contre Sheffield United (2-1). Face aux Blades, les Spurs ont renversé la rencontre dans le temps additionnel par Richarlison et Kulusevski, qui ont marqué respectivement à la 98e et 100e minute du match. Absent des compétitions européennes, les partenaires de Son se sont préparés pour ce derby mais dans un Emirates bouillant comme jamais, Arsenal devrait confirmer qu’il a passé un pallier en s’imposant face à Tottenham. Déjà buteur en PL, Gabriel Jesus a scoré également cette semaine en C1.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

