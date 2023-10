Pronostic Arsenal Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City désarme les Gunners d’Arsenal

Les supporters d’Arsenal ont connu une saison très riche l’an passé, puisque leurs protégés leur ont permis de rêver au titre en Premier League, qu’ils n’ont plus remporté depuis 2004. Malheureusement, les Gunners sont tombés sur un os, Manchester City. Au final, Arsenal aura fini en 2e position et a retrouvé la Ligue des Champions. Pour être compétitif sur tous les tableaux, la formation londonienne a sorti le chéquier pour attirer les Havertz, Rice, Timber ou Raya. Pour lancer ce nouvel exercice, Arsenal a remporté le Community Shield face aux Skyblues lors de la séance de tirs aux buts. Forts de succès, les Gunners ont enchaîné en PL où ils sont toujours invaincus puisqu’ils n’ont perdu des points qu’à deux reprises lors de leurs matchs nuls à domicile face à Fulham et Tottenham. Le week-end passé, les partenaires d’Odegaard n’ont connu aucun problème pour s’imposer à Bournemouth (0-4). Sur la scène européenne, Arsenal est le grand favori de sa poule dans laquelle on retrouve le FC Séville, Lens et le PSV Eindhoven. Lors de la 1re journée, la formation londonienne est facilement venue à bout du PSV (4-0) mais a ensuite été surpris à Lens (2-1). Cette défaite surprise ne devrait pas spécialement perturber les Gunners qui évoluent un cran au-dessus des autres formations. Cependant, Arteta déplore quelques absences importantes puisque Martinelli, Timber sont sur le flanc, et peut-être Saka touché face à Lens.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Manchester City est finalement parvenu à remporter la Ligue des Champions. Les Cityzens ont profité d’une adversité moindre puisque les grands d’Europe ont semblé perturbé par cette saison coupée par la Coupe du Monde. Toujours aussi performants sur son sol, les Anglais ont remporté la FA Cup et la Premier League. L’effectif XXL de City a fait la différence face à une formation d’Arsenal qui était amoindrie à chaque blessure de l’un de ses titulaires. Pour améliorer un groupe déjà très compétitif, Guardiola s’est renforcé avec les Nunes, Kovacic et Gvardiol. Bien rentrés dans leur saison, les Skyblues ont réalisé une entame parfaite avec 5 victoires en autant de matchs. Ensuite, City a connu son premier couac en Carabao Cup en se faisant sortir par Newcastle. Suite à cette défaite, une réaction était attendue contre Wolverhampton (2-1) mais il n’en fut rien. En milieu de semaine, Manchester City s’est finalement repris en Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse de Leipzig (1-3). Tombés dans une poule largement à sa portée, les Cityzens avaient déjà remporté leur 1er match face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Si Haaland fait beaucoup parler de lui, Julian Alvarez pourrait être l’homme de cette saison (6 buts, 4 passes décisives déjà). En effet, le champion du monde argentin est à la fois décisif mais aussi très important dans le schéma de jeu des Cityzens. Face à une équipe d’Arsenal handicapée par des absences importantes, Man City devrait au moins accrocher le nul.

► Le pari « Victoire Man City ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,66 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Alvarez buteur » est coté à 3,52 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 352€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal – Manchester City :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Arsenal Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La stat qui met Manchester City en confiance avant la rencontre face à Arsenal