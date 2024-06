Pronostic Argentine Equateur : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Argentine lance la défense de son titre face à l’Equateur

Championne du Monde en titre, l’Argentine doit cet été défendre son titre de champion en Copa America où elle s’était imposée en 2021. La sélection albiceleste est sur un cycle vertueux depuis plusieurs années avec pour apogée le titre au Qatar face à la France. Grand artisan de ce succès, Scaloni a métamorphosé cette équipe tout en l’articulant autour de Messi. La Pulga, 36 ans, ne vit peut-être pas ses dernières heures avec l’Argentine, puisqu’il a dit qu’il n’excluait pas de jouer un dernier Mondial. Depuis son sacre au Qatar, l’Argentine a quasiment réalisé un sans-faute puisqu’elle n’a perdu qu’un match lors des éliminatoires face à l’Uruguay (0-2). Cette défaite n’a pas spécialement eu d’impact sur le parcours qualificatif pour le Mondial 2026 puisque l’Albiceleste est toujours en tête de ce mini-championnat et devrait tranquillement assurer sa place pour la prochaine Coupe du Monde. En mars dernier, les hommes de Scaloni ont disputé deux rencontres amicales avec des succès obtenus contre le Salvador (3-0) et le Costa Rica (3-1). Pour la Copa America, Scaloni a retenu un groupe traditionnel avec pour seule absence notable, Dybala. Pour le reste, on retrouve les Mac Allister, De Paul, Paredes, Martinez, Di Maria ou Alvarez qui vont entourer Messi.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Equateur est une solide nation sud-américaine qui a participé au dernier Mondial en montrant de bonnes choses. La Tri est actuellement dans le bon wagon pour la prochaine Coupe du monde puisqu’elle occupe la 5e place devant le Brésil et le Paraguay. Les hommes de Sanchez Bas se sont seulement inclinés une fois lors de ce parcours, face … à l’Argentine le 08/09/2023 à Buenos Aires (1-0). Lors du dernier rassemblement de mars, l’Equateur s’est incliné contre l’Italie (2-0) en amical. Tombé dans le groupe du Venezuela, de la Jamaïque et du Mexique, la Tri sera le favori de sa poule en Copa America. Pour disputer cette compétition, le sélectionneur a convoqué les Enner Valencia, Moises Caicedo, Piero Hincapie ou Gruezo. Dans ce match joué à Chicago, l’Argentine devrait affirmer son statut lors de ce match amical face à l’Equateur.

► Le pari « Victoire Argentine » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Messi buteur » est coté à 2,25 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 350€ (450€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « l’Argentine gagne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Argentine – Equateur :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Argentine Equateur détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !