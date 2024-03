Pronostic Annecy Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Annecy et Bordeaux dos à dos

Annecy connaît un exercice compliqué comme ce fut déjà le cas l’an passé. Relégué à l’issue de la dernière journée, le club haut-savoyard a profité de la relégation administrative de Sochaux pour rester en Ligue 2. Actuellement, la bande à Laurent Guyot occupe la 19e place avec 6 points de retard sur Bastia, premier non relégable. Tout reste possible pour le maintien mais Annecy ne doit pas perdre de temps et peut s’inspirer du parcours de Dunkerque, qui vient tout juste de sortir de la zone rouge. Malgré des prestations intéressantes, Annecy a souvent payé son manque d’efficacité dans les 2 surfaces. Dernièrement, la formation de Haute-Savoie a corrigé le tir en signant un nul contre Quevilly Rouen avant de s’imposer à Ajaccio (1-3). Menés au score, les joueurs d’Annecy ont renversé la formation corse avec un doublé de Djoco. Ce succès a donné beaucoup de confiance aux joueurs de Guyot.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Bordeaux a hypothéqué ses espoirs de playoffs. Malgré un exercice des plus compliqués, les Girondins ont toujours la possibilité de pouvoir se mêler dans la course aux barrages. En signant deux nuls lors des 2 dernières journées, les hommes de Riera stagnent tout de même à la 13e place avec 5 unités de retard sur Caen. Solide lors des dernières semaines avec une seule défaite lors des 8 dernières journées, Bordeaux cherche toujours cette série de victoires qui pourrait lui permettre de remonter au classement. De plus, les résultats en déplacement ne sont pas le fort des Bordelais qui restent sur 4 voyages infructueux. Ce samedi soir, Annecy et Bordeaux devraient se neutraliser dans un nul qui n’arrange personne.

► Le pari « match nul » est coté à 3,25 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 325€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,62 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Annecy – Bordeaux :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Annecy – Bordeaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Bordeaux s'offre Annecy et la première victoire de l'ère Riera