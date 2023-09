Pronostic Angers Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers arrive lancé face à Concarneau

Catastrophique l’an passé en Ligue 1, Angers a logiquement été relégué. Parmi les favoris pour la montée, le SCO a mis quelques journées pour trouver son rythme de croisière. En effet, sans la moindre victoire lors des 3 premières journées, le club angevin s’est repris en s’imposant chez le promu Dunkerque (0-1). Depuis ce succès, les hommes d’Alexandre Dujeux affichent un autre visage. Cependant, ils peuvent connaître un jour sans (ou une mi-temps) comme lors de leur déplacement à Rodez. En tête à la pause, les Angevins ont ensuite explosé contre les Aveyronnais (4-1). Néanmoins, le SCO a bien réagi en s’imposant contre Bastia (2-0) et en confirmant sur la pelouse de la lanterne rouge, Quevilly Rouen (0-1). Lors de cette dernière rencontre, Loïs Diony a inscrit sa 4e réalisation de la saison. Avec 4 succès lors des 5 dernières journées, Angers s’est replacé en 5e position à 2 points de la seconde place.

En face, Concarneau dispute pour la 1re fois de son histoire la Ligue 2. Comme on pouvait s’y attendre, les Bretons rencontrent quelques difficultés. Sans victoire lors des 5 premières journées, Concarneau s’est repris lors de ses 2 derniers déplacements en s’imposant contre Quevilly Rouen et Valenciennes sur le même score de 1-0. Les Bretons ont profité de ces matchs face à des adversaires en difficulté pour sortir de la zone rouge. En effet, suite à son succès au Hainaut, Concarneau est remonté en 15e position avec 2 points de plus que le 1er relégable. Ce samedi, Angers devrait poursuivre sur son excellente dynamique en prenant le meilleur sur une formation de Concarneau en difficulté face aux gros.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

