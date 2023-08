Pronostic Angers Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Angers et Auxerre

L’affiche du début d’après-midi en Ligue 2 met aux prises Angers à l’AJ Auxerre, deux formations reléguées de Ligue 1. L’an passé, le SCO a vécu un exercice cauchemardesque dans l’élite marqué par des performances sportives navrantes et des affaires extra-sportives contrariantes. Installé sur le banc en fin de saison, Dujeux a été maintenu à la tête d’Angers avec pour objectif de retrouver la L1. Pour parvenir à cette tâche, le SCO a définitivement acheté Niane et s’est renforcé avec les Lefort, Abdelli ou Hanin. Surpris lors de la 1ère journée à Laval (1-0), Angers n’a pas pu faire mieux qu’un nul à la maison contre une équipe d’Annecy (0-0) marquée par un été éreintant émotionnellement. Si Angers marque peu de but, il en prend aussi très peu.

En face, l’AJ Auxerre a lui aussi subi la relégation, mais plus cruellement lors de l’ultime journée face à Lens. Maître de son destin, le club bourguignon s’est incliné face aux Sang et Or tandis que dans le même temps, Nantes décrochait les 3 points. Auteur d’une bonne deuxième partie de saison, l’AJA a décidé de poursuivre avec Christophe Pelissier. Pour son retour en L2 il y a 15 jours, Auxerre est reparti de Valenciennes avec une très large victoire (1-4). Attendu au tournant face à Amiens, les Auxerrois se sont fait surprendre par une équipe picarde ambitieuse (0-1) mais qui a eu une réussite maximale (but inscrit sur son seul tir cadré du match). Ce samedi, l’AJA aura à cœur de se racheter face à Angers. Cette affiche entre deux formations reléguées en quête de points, et solide derrière (1 seul encaissé en 2 matchs par les deux) pourrait nous offrir un match très serré, sans le moindre vainqueur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

