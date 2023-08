Pronostic Amiens Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens et Bastia se neutralisent

Marqué par son échec à Dijon, Omar Daf s’est relancé du côté d’Amiens. L’ancien coach sochalien réussit pour le moment une entame idéale puisque sa formation s’est imposée lors des 2 premières journées face à Quevilly Rouen (1-0) et surtout la semaine passée face à l’AJ Auxerre (0-1) qui ambitionne de jouer la montée. Le club picard s’est montré très solide puisqu’il n’a toujours pas encaissé le moindre but mais aussi efficace. Cet été, le club a conservé des joueurs comme Kakuta ou Leautey et s’est renforcé avec le recrutement des Mafouta et Corchia. Dans cette saison qui s’annonce très ouverte, Amiens pourrait jouer les trouble-fête et se mêler à la course aux playoffs.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Bastia monte en puissance depuis son retour en Ligue 2. En effet, la formation entrainée par Régis Brouard a tout d’abord assuré son maintien il y a 2 ans, avant de se montrer très intéressant l’an passé avec une 4e place. Ce résultat a éveillé les ambitions corses qui jouent également les playoffs d’accession. L’entame du Sporting confirme également ces objectifs avec un nul obtenu à Concarneau (0-0) et une large victoire à domicile face à Valenciennes (3-0). Lors de cette rencontre, la recrue d’expérience Dimitri Liénard s’est signalé en inscrivant son 1er but sous ses nouvelles couleurs. En plus de l’ancien Strasbourgeois, Bastia s’est renforcé avec le retour de Maggiotti en Corse. Cette opposition entre deux formations qui n’ont toujours pas encaissé de but, et qui n’ont donc toujours pas perdu, devrait nous offrir un match serré et possiblement un nul.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 315€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,62 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens – Bastia :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Amiens Bastia encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !