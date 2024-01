Pronostic Algérie Angola : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Pas de soucis pour l’Algérie contre l’Angola

Sacrée en 2019, l’Algérie est revancharde après une élimination dès des poules lors de la précédente édition, et une non-qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Ils se sont facilement hissé à la première place de le groupe de qualification pour cette CAN devant la Tanzanie, l’Ouganda et le Niger, et ont ensuite obtenu de bons résultats en amical, s’imposant récemment contre le Sénégal (0-1) et le Cap-Vert (5-1) et en faisant match nul contre l’Egypte (1-1). L’année s’est bien terminée pour les Fennecs qui ont bien négocié leurs deux rencontres pour les éliminatoires au prochain mondial, en battant la Somalie (3-1) et le Mozambique (0-2), et ont bien démarré 2024, vainqueurs du Togo (0-3) et du Burundi (0-4) en préparation. Le groupe Algérien est très complet, on y retrouve les défenseurs Mandi (Villarreal, 86 sél), Bensebaïni (Dortmund, 57 sél) et Aït-Nouri (Wolverhampton), et les milieux Feghouli (Fatih Karagümrük, 79 sél, 19 buts), Zerrouki (Feyenoord, 26 sél), Aouar (AS Roma), Boudaoui (Nice, 14 sél) et Chaïbi (Eintracht Francfort). Devant, on retrouve également l’expérimenté Slimani (Coritiba, 95 sél, 43 buts), l’homme en forme Amoura (Union Saint-Gilloise, 17 sél, 5 buts) et le capitaine Mahrez (Al-Ahli, 87 sél, 30 buts). On notera les retours de Bentaleb (Lille, 43 sél) et Bounedjah (Al Sadd, 55 sél, 25 buts), mais pas de Gouiri (Rennes) qui a du déclarer forfait.

► DEUX BONUS EXCEPTIONNELS SUR LA CAN (vous pouvez profiter des 2) :

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour profiter de 10€ sans déposer d’argent chez ParionsSport ⇐ ⇐

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour profiter d’une COTE DOUBLEE sur la CAN chez ZEbet ⇐ ⇐

La dernière phase finale de CAN de cette sélection Angolaise remonte à 2010, lorsqu’elle avait atteint les quarts. Elle était d’ailleurs absente lors de la dernière édition, et retrouve cette compétition grâce à sa 2ème place derrière le Ghana et devant la République Centrafricaine et Madagascar lors des qualifications. L’Angola a enchaîné 5 matchs nuls, dont deux en amical face au Mozambique (1-1) et la République Démocratique du Congo (0-0), deux autres lors des rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Cap-Vert (0-0) et l’île Maurice (0-0), et le 5ème juste avant la CAN contre la République Démocratique du Congo. Quelques joueurs intéressants sont à noter dans cette sélection, à commencer par le défenseur du Valenciennes Buatu (37 sél) et l’attaquant clermontois Jérémie Bela (2 sél), ou encore le défenseur Fortuna (La Gantoise), les milieux Fredy (Eyüspor, 45 sél), Show (Maccabi Haïfa, 35 sél) et Augusta (Alanyaspor) et les attaquants Mabululi (Al Ittihad, 23 sél, 6 buts), Zine (AEK Athènes, 4 buts en 11 sél) et Luvumbo (Cagliari). Le meilleur buteur de cette sélection est Gelson Dala (Al-Wakrah) avec 15 buts inscrits en 37 sélections. Mais cette équipe ne devrait pas rivaliser avec l’armada algérienne, emmenée par l’attaquant en forme en ce moment, Amoura, qui a déjà planté 15 buts toutes compétitions confondues avec son club de l’Union SG.

► Le pari « Algérie gagne 3-0 » est coté à 8,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel CAN10

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 75€ (85€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 90€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

► Le pari « Amoura buteur » est coté à 2,80 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel CAN10

– Vous avez aussi le droit à 90€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 90€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 370€ (280€ du pari + 90€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 90€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 10€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Algérie gagne » est coté à 3,00 (au lieu de 1,50) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 3 au lieu de 1,50 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 250€ (150€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Algérie – Angola:

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus + 10€ sans déposer avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Algérie Angola détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La sélection algérienne victime d'espionnage