Pronostic Ajax Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Ajax poursuit sa reconstruction contre Brighton

L’Ajax sort peu à peu la tête de l’eau après la crise de ce début de saison, depuis la nomination du nouveau coach, l’ancien joueur néerlandais et ex-sélectionneur de l’équipe de Grèce, John van ‘t Schip. Avant cela, les Ajacides avaient obtenu seulement 5 points en 7 rencontres d’Eredivisie, soit l’un des pires bilans de leur histoire à ce niveau de la compétition. Pour les deux premiers matchs sur le banc de Van ‘t Schip, son équipe l’a emporté face à Volendam (2-0), puis contre Heerenveen (4-1). Pour confirmer face à une équipe d’un plus gros calibre, l’Ajax pourra s’appuyer sur ses hommes forts qui ont retrouvé des couleurs, à commencer par Van den Boomen, arrivé de Toulouse cet été et passeur ce week-end pour son attaquant Brobbey (5 buts et 1 passe en championnat). Buteurs lors des deux derniers matchs, Bergwijn (ex-Tottenham) et Akpom (meilleur buteur de Championship l’an dernier) seront en concurrence avec l’ancien buteur de Metz, Mikautadze, sur le front de l’attaque qui joue cependant très peu.

La machine des Seagulls ne tourne plus à plein régime depuis quelque temps. Brighton comptabilise malgré tout 18 points en PL, et sont 7es après 11 journées. En championnat, le club n’a plus gagné depuis 5 rencontres (2 nuls, 3 défaites). En Ligue Europa, ils ont décroché leur première victoire lors du match aller contre l’Ajax (2-0), et se retrouvent à la 3e position de cette poule B. Buteur contre Fulham récemment, l’attaquant international irlandais Ferguson (5 pions en 11 matchs de PL) sera normalement disponible. Vainqueur à l’aller, ce ne sera sans doute pas la même histoire pour Brighton à Amsterdam, contre une équipe de l’Ajax qui connaît un nouvel élan sous la houlette du nouveau coach Van ‘t Schip, qui dispose de joueurs très talentueux dans son effectif. Le potentiel offensif des deux équipes est très impressionnant, avec d’un côté l’une des meilleures attaques de PL, et de l’autre la présence de joueurs comme Brobbey, Bergwijn ou encore Akpom, buteurs récemment.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

