Pronostic Ajaccio Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio solide à domicile face à Laval

Ajaccio enchaîne les grosses rencontres puisqu’après avoir reçu Angers, 2e de Ligue 2, le club corse fait tout simplement face au leader, Laval. La bande à Pantaloni a mis un peu de temps à s’adapter aux exigences de la Ligue 2 mais semble désormais se poser comme un candidat aux playoffs. Dans une partie haute du tableau où plusieurs formations sont à la lutte pour la montée, l’ACA est certainement l’une des plus régulières des dernières semaines. Actuellement, le club corse se trouve en 8e position avec seulement 2 points de retard sur la 5e place qualificative pour les playoffs. Le week-end dernier, Ajaccio s’est racheté de sa défaite à Annecy en tenant tête à domicile à Angers (1-1). Ce mardi, les partenaires de Marchetti espèrent enchainer face à Laval en décrochant cette fois les 3 points. Pour cela, l’ACA compte sur les Mangani, Bammou, Jacob, Nouri ou Jabol-Folcarelli.

En face, Laval est la très belle surprise de la saison en Ligue 2. Sauvé lors des dernières secondes de l’ultime journée l’an passé, le club mayennais est diablement efficace lors de ce nouvel exercice. Dernièrement, la formation lavalloise avait connu quelques contre-performances à domicile avec des revers face à Saint-Etienne et Concarneau, mais a à chaque fois rebondi. En effet, les Tangos ont notamment battu Dunkerque (0-2) avant d’arracher un point à domicile contre une belle équipe Grenoble qui joue actuellement la montée (1-1). Lors de cette dernière rencontre, les Mayennais ont souffert mais sont revenus au score à 10 minutes de la fin par Goncalves. Grâce à ce match nul, Laval reste leader de L2 avec 2 points d’avance sur Angers et 4 sur Auxerre. A domicile, Ajaccio est toujours invaincu cette saison et devrait le rester à l’issue de ce choc face à des Lavallois semblant un peu moins bien.

