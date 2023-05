Près de 200€ à gagner avec Manchester City & Inter – Milan AC (+100€ de bonus en CASH offerts)

100€ offerts en CASH pour parier !

Notre combiné sur les demies de C1

Manchester City – Real Madrid :

Lors du match aller, Manchester City a semblé avoir le dessus en début de match mais s’est fait surprendre par Vinicius. De manière une nouvelle fois paradoxale, City a su égaliser par De Bruyne alors que le Real semblait pouvoir lui mettre la tête sous l’eau (1-1). Globalement, le match aller a confirmé que Manchester City était au-dessus cette saison, mais que, comme l’an passé, le club est capable de se faire surprendre par un Real toujours déterminé en C1. Avec un match retour cette fois à la maison, et la confiance engrangée par la quasi assurance d’obtenir le titre en Premier League après une énorme remontada et sa victoire du week-end face à Everton (0-3), Manchester City semble capable de l’emporter. City est d’ailleurs invaincu depuis 3 ans à domicile en C1.

Inter Milan – AC Milan :

Une nouvelle fois dans un match aller fermé pour les deux équipes milanaises, c’est l’Inter qui a pris une option en s’imposant 2-0 dans un San Siro aux couleurs majoritairement rouge et noir. Pas vraiment une surprise puisque l’Inter avait remporté ses 5 matchs précédant l’aller. Les Intéristes ont ajouté un 7e succès consécutif à leur série samedi en s’imposant à domicile en Serie A face à Sassuolo (4-2), avec notamment un très beau but de Lukaku. Remonté à la 3e place du championnat italien, l’Inter a pris 5 points d’avance dans la course au top 4 sur le Milan, 6e, qui s’est incliné dans le même temps chez une équipe de La Spezia jouant son maintien. Finissant très fort cette saison, l’Inter pourrait au moins tenir le match nul sur ce retour et ainsi se qualifier pour la finale.

