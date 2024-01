Plus de 200€ à gagner avec PSG & Eintracht Francfort (+100€ de bonus en CASH offerts) !

On repart pour un nouveau combiné pour vibrer en ce début de week-end, avec une nouvelle fois un bonus de 100€ versés en CASH chez PMU !

Notre combiné du week-end :

Darmstadt – Eintracht Francfort

Alors qu’on aurait pu penser que l’Eintracht allait couler au vu de tous les départs de l’été (Kolo-Muani, Kamada et Lindström notamment), le club est 6e de Bundesliga et bien dans la course à l’Europe. Francfort vient de s’imposer à Leipzig pour la reprise (0-1) et devrait enchaîner à Darmstadt qui s’est fait écraser dans le même temps par Dortmund (0-3). Le promu et lanterne rouge devrait de nouveau s’incliner face à une autre des meilleurs équipes d’Allemagne.

Orléans – PSG

Pas besoin de trop argumenter ici. Le PSG est dans une bonne dynamique sur ce début d’année démarrée par une victoire en Trophée des Champions et un 9-0 passé aux amateurs de Revel au tour précédent de cette Coupe de France. Orléans est une belle équipe de National, 12e et seulement battu d’un but par le leader, le Red Star (2-1), dernièrement. Mais évidemment, Paris est très largement au-dessus sur le papier et devrait s’épargner des prolongations.

Si vous misez par exemple sur le pari « Victoire Eintracht + Victoire PSG » dans un pari combiné, la cote atteindra :

